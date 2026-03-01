嘉市學童開筆禮 黃敏惠當啟蒙老師點硃砂

嘉義市長黃敏惠擔任啟蒙老師為學童點硃砂。（圖由嘉市政府提供）

嘉義市具代表性的親子活動「城隍佑民·文昌護子」公益古禮抓周暨學童開筆禮儀式，今天在兒童福利服務中心舉行，共有40組家庭參與，現場氣氛熱鬧歡愉；主辦單位云享文創「遊Love園親子館」攜手嘉義城隍廟贈送「諸葛四郎」3D動畫公播版予全市20所國小推廣本土文化向下扎根。

現場40組家庭齊聚，週歲寶寶依循古禮抓周，也讓即將入學的學童透過開筆禮，從「擊鼓明智、硃砂啟智、提筆描紅」到「擁抱感恩」，把勤學、孝親寫進人生第一頁，邀請市長黃敏惠擔任啟蒙老師為學童點硃砂，並發送馬年限量的開運小紅包，祝福每個人「馬上平安、馬上幸福」。

黃敏惠表示，抓周與開筆禮不只是儀式感，更重要的是儀式背後所承載的父母祝福與文化意義，感謝云享文創「遊Love園親子館」、協辦單位嘉義城隍廟與中華全齡教育協會，以及贊助單位福添福社福基金會長年用心推動，讓文化教育持續扎根。

「遊Love園親子館」館長翁紫銘說，公益古禮抓周邁入第8年，讓滿週歲的寶寶在城隍爺與文昌帝君的庇佑下，體驗人生第一個重要的「小小成年禮」；學童開筆禮則邁入第3年，為即將進入小學的孩子進行啟蒙，期許他們在未來的學習道路上聰明睿智、學業有成。

市府社會處長李思賢表示，今年活動亮點之一為「教育大禮」致贈，由嘉義城隍廟與云享文創「遊Love園親子館」攜手贈送「諸葛四郎」3D動畫公播版予全市20所國小；財團法人諸葛四郎文化藝術基金會董事長葉佳龍也加贈典藏版「諸葛四郎—大破山嶽城」漫畫套書至各校圖書館，希望透過經典英雄故事結合電影的視覺饗宴，推廣閱讀以及台語文化的在地扎根。

嘉市具代表性的親子活動「城隍佑民·文昌護子」公益古禮抓周。（圖由嘉市政府提供）

「城隍佑民·文昌護子」公益古禮抓周暨學童開筆禮儀式今天熱鬧登場。（圖由嘉市政府提供）

