為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中春節廚餘滿到爆 議員質疑處理量能不足

    2026/03/01 16:30 記者黃旭磊／台中報導
    台中春節廚餘滿到爆，圖為文山垃圾焚化廠去化情形。（記者黃旭磊攝）

    台中春節廚餘滿到爆，圖為文山垃圾焚化廠去化情形。（記者黃旭磊攝）

    今年春節到元宵期間，台中市多收廚餘導致垃圾量暴增超過1762噸，民進黨台中市議員陳俞融質疑外埔綠能園區擴建工程要到今年底才投料測試，質疑環保局無法處理爆量廚餘，環保局強調，外埔綠能第二期廚餘厭氧發酵設施，預計今年年中試運轉，也會陸續增設黑水虻先進處理技術。

    馬年春節連假為垃圾收運高峰，台中市環保局統計，文山等焚化廠收量較去年春節同期增加1762公噸，加班處理去化，不過，焚化廠周遭居民持續聞到「作嘔異味」，市議員陳俞融也質疑稱，行政院宣布明年（2027）年1月起禁止廚餘養豬，台中廚餘處理需求大增，然而，外埔綠能園區第二期擴建工程預計今年底投料測試，高效堆肥設施也預計年中建置，可能無法處理爆量廚餘。

    台中市環保局長吳盛忠說，提前布局廚餘去化量能，包括外埔綠能生態園區一期厭氧發酵設施納入少量熟廚餘，同時加速擴建第二期廚餘厭氧發酵設施，預計年中起投料測試運轉，同時也增設黑水虻等先進處理技術。

    根據台灣循環經濟與創新轉型協會說明，黑水虻（Black soldier fly）為廢棄物資源化尖兵，可協助處理廚餘、農業廢棄物及禽畜糞便等污染物，將廚餘無害去化，蟲蛹中具蛋白質及脂肪，也可作為動物飼料及土壤改良劑原料。

    環保局強調，文山水資源回收中心、外埔綠能生態園區試辦黑水虻處理，率全國先例獲內政部核准進行試驗，目前已開始進行試驗作業，有效降低污泥重量約40%，且蟲體可作肥料，展現高效率、低能耗環保價值。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播