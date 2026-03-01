「米克斯」大軍壓境！彰化和美10餘犬追咬民眾 婦小腿遭咬傷

彰化縣和美鎮驚傳米克斯大軍追咬民眾，犬隻衝出狂吠。（民眾提供）

驚！彰化縣和美鎮驚傳米克斯大軍追咬民眾，更有1名婦人腿部慘遭咬傷，民眾今天（1日）PO網砲轟有人飼養10幾隻狗，很凶天天追人，通報也沒用，已經有不少人被咬傷，提醒大家自求多福；網友紛紛留言稱也曾被追咬過。縣議員賴清美則指出，她自己就曾在這裡被追咬過，彰化縣動物防疫所要去了解是有人放養的還是流浪犬，有無植入晶片、有沒有打疫苗，一定要正視這個問題。

有民眾指出，2月24日他女友的家人經過該處時，被10幾隻狗衝出來追咬，左小腿慘遭咬傷，當時還曾報警，但竟然不了了之；25日晚間他騎腳踏車經過該處時，又有好幾隻狗衝出來追咬，差點被咬傷，還好他手上拿東西才沒有咬上來，另有幾隻躲在草叢中狂吠，實在太恐怖了。這群狗很凶天天追人，通報也沒用，已經有不少人被咬傷過了。每次派出所警員都有來，但是都沒辦法處理，只能呼籲路過的人小心自求多福了。

有網友附和說，他家人之前因為被這裡的狗突然衝出來嚇到，反應不及不幸摔車，小拇指骨折；另有人指飼主都會推得一乾二淨，相關單位也無法處理，簡直是狗命比人命珍貴。賴清美則指出，她曾經去附近拈香，車子停在那裡衝出8隻以上的狗，嚇得她趕緊開車逃離現場。

婦人左腳慘遭米克斯犬咬傷。（民眾提供）

米克斯犬疑似有人飼養。（彰化縣議員賴清美提供）

