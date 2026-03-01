為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「米克斯」大軍壓境！彰化和美10餘犬追咬民眾 婦小腿遭咬傷

    2026/03/01 15:45 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣和美鎮驚傳米克斯大軍追咬民眾，犬隻衝出狂吠。（民眾提供）

    彰化縣和美鎮驚傳米克斯大軍追咬民眾，犬隻衝出狂吠。（民眾提供）

    驚！彰化縣和美鎮驚傳米克斯大軍追咬民眾，更有1名婦人腿部慘遭咬傷，民眾今天（1日）PO網砲轟有人飼養10幾隻狗，很凶天天追人，通報也沒用，已經有不少人被咬傷，提醒大家自求多福；網友紛紛留言稱也曾被追咬過。縣議員賴清美則指出，她自己就曾在這裡被追咬過，彰化縣動物防疫所要去了解是有人放養的還是流浪犬，有無植入晶片、有沒有打疫苗，一定要正視這個問題。

    有民眾指出，2月24日他女友的家人經過該處時，被10幾隻狗衝出來追咬，左小腿慘遭咬傷，當時還曾報警，但竟然不了了之；25日晚間他騎腳踏車經過該處時，又有好幾隻狗衝出來追咬，差點被咬傷，還好他手上拿東西才沒有咬上來，另有幾隻躲在草叢中狂吠，實在太恐怖了。這群狗很凶天天追人，通報也沒用，已經有不少人被咬傷過了。每次派出所警員都有來，但是都沒辦法處理，只能呼籲路過的人小心自求多福了。

    有網友附和說，他家人之前因為被這裡的狗突然衝出來嚇到，反應不及不幸摔車，小拇指骨折；另有人指飼主都會推得一乾二淨，相關單位也無法處理，簡直是狗命比人命珍貴。賴清美則指出，她曾經去附近拈香，車子停在那裡衝出8隻以上的狗，嚇得她趕緊開車逃離現場。

    婦人左腳慘遭米克斯犬咬傷。（民眾提供）

    婦人左腳慘遭米克斯犬咬傷。（民眾提供）

    米克斯犬疑似有人飼養。（彰化縣議員賴清美提供）

    米克斯犬疑似有人飼養。（彰化縣議員賴清美提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播