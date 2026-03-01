為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    基隆寵物銀行紅貴賓犬 2飼主都被咬嚇得退貨

    2026/03/01 16:31 記者俞肇福／基隆報導
    負責收容流浪貓犬的基隆市政府「寵物銀行」，有1隻疑被人棄養的紅貴賓犬，牠2次因好親近被領養，不料，隔一陣子卻因失控要咬主人被退貨。（基隆市動物保護防疫所提供）

    負責收容流浪貓犬的基隆市政府「寵物銀行」，有1隻疑被人棄養的紅貴賓犬，去年底再度被飼主退貨，原來是新主人發現牠會突然「變成另一隻狗」，連主人都咬，這已經是紅貴賓犬第二次被送回。基隆市動物保護防疫所（簡稱動保所）所長陳柏廷說，紅貴賓犬因為沒有植入晶片，寵物銀行收容一段時間，發現牠很親人，才開放民民認養，不料竟發生被退貨的遺憾。

    位在基隆市瑪陵山區的「寵物銀行」，經過多年整修，2025年6月間正式開幕，成為基隆收容流浪動物的中途之家，開放民眾領養動物。陳柏廷說，「寵物銀行」目前有狗89隻、貓13隻；其中，1隻紅貴賓受人歡迎，但兩度送養，新主人都抱怨紅貴賓犬突然發瘋似地咬主人，迫於無奈，又把牠送回「寵物銀行」。

    陳柏廷表示，紅貴賓剛到寵物銀行，與收容人員互動良好。想要領養牠的主人，來到寵物銀行，牠也表現的很好。但兩次的狀況都是被帶回新家後，剛開始都很OK，但有一次是2週後，另一次是近1個月，紅貴賓犬突然就發瘋，齜牙裂嘴要咬人，飼主迫於無奈將牠送回。

    陳柏廷說，動保所的成犬大多是土狗，有些甚至是會追車咬人的狗，不太容易被認養；相較起來，紅貴賓犬是寵物犬，較容易受人青睞，但到目前為止，仍不清楚為何會抓狂，如果再有人想要認養牠，會事先跟對方說明，牠曾經被認養兩次，以及帶回家中發生的情形，供對方斟酌後再決定。至於其他成犬，則是透過志工隊夥伴的臉書分享送養，希望幫犬隻找到下一站幸福。

