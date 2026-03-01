國家隊全力衝刺「量子科技」發展 廖俊智：台灣擁領先世界條件

中研院院長廖俊智近期回顧任內推動量子國家隊的經過，認為台灣具備領先世界的條件。（記者楊綿傑攝）

量子科技是全球競逐重點，台灣也不例外，中研院在疫情就已鎖定「低溫超導量子電腦」為關鍵突破方向，院長廖俊智積極向府院進言，促成成立量子國家隊，為台灣布局下一世代戰略產業。廖俊智強調，台灣擁有完整產業鏈，因此「起跑點比別人前面」，未來有機會成為「不只兆元」的重要產業。

量子電腦被視為結合高效能運算與人工智慧的核心關鍵技術之一，中研院今年初發表新研發「20位元超導量子晶片」，並成功導入量子電腦系統。

廖俊智近日談起量子議題時表示，幾年前就鎖定量子晶片製程方向發展，因為低溫超導量子電腦所有的製程跟周邊的設備，台灣都有非常大的利基。

廖俊智進一步說明，台灣擁有全世界所沒有的硬體基礎，如整個IT產業鏈以及像台積電所具備完整晶片製程與硬體供應鏈，從設計、製造、封裝到周邊設備一應俱全，這是重要的發展基礎。

廖俊智指出，雖然量子科技不是今天說，明天就發展起來，「但是有這些基礎，你就會在未來量子電腦跑得比人家快，沒有的話，你就慢慢追，就比人家落後好幾步」，「台灣的起跑點比人家前面就是差在這裡」。

廖俊智坦言，雖然台灣的業界到目前為止都還沒有真正進到量子電腦的領域；但他也樂觀認為，在大家努力下，將來一旦開發成功，會是台灣非常、非常大機會，可以成為下一個不只兆元、非常重要的產業，而台灣具備所有領先世界的條件。

回顧一路以來的發展，廖俊智說，疫情前，中研院即觀察到美國、中國與歐洲已展開量子競賽，台灣研究量能相對零散。院方多次盤點全國資源後，先後向時任蔡英文總統及時任行政院長蘇貞昌報告，並與政委吳政忠跨部會投入資源整合成立量子國家隊。

除了量子科技，中研院亦推動淨零科技「五支箭」，涵蓋氫能發電、深層地熱與高效率太陽光電等關鍵技術，且都已有一定的成果。廖俊智點出，中研院只是盡應盡的責任，為國家確認下一個科研的方向，同時透過直屬總統府這樣特殊的架構，爭取經費、整合人才及資源，持續創新發展。

