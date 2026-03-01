為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南佳里蕭壠香3/5請王 百足真人蜈蚣陣先進駐蕭壠文化園區

    2026/03/01 14:51 記者劉婉君／台南報導
    台南佳里蕭壠香將於5日請王，百足真人蜈蚣陣即日起至4日進駐蕭壠文化園區。（圖由園區提供）

    台南佳里蕭壠香將於5日請王，百足真人蜈蚣陣即日起至4日進駐蕭壠文化園區。（圖由園區提供）

    3年1科台南佳里金唐殿「蕭壠香」，即將於5日請王、6日至8日起駕出巡，具有金氏世界紀錄的蕭壠香百足真人蜈蚣陣，即日起至4日進駐蕭壠文化園區，結合藝文空間，成為香科期間重要的蜈蚣地，也讓民俗文化走進日常，帶民眾感受園區藝文氣息與蕭壠香科的傳統文化魅力。

    蕭壠香五朝王醮大典為南瀛3大古香之一，2023年，百足真人蜈蚣陣首次遶行蕭壠文化園區祈福，為蕭壠糖廠自1906年啟用以來，蜈蚣陣首度進入園區祈福；當時亦在園區的藝陣館搭建臨時王府，展示「王府神秘空間場域」及「百年神轎工藝」，園區戶外空間也展示蜈蚣陣燈飾，展現長達201公尺的「金唐殿蜈蚣陣」壯闊氣勢。

    此次蕭壠文化園區進一步成為蕭壠香科的蜈蚣地，園區中不僅可看見百足真人蜈蚣陣，園區戶外劇場及正門口亦有搭建香科牌樓與佈置，戶外劇場主舞台則設置蜈蚣祭壇，完整呈現蕭壠香蜈蚣陣的傳統文化儀式，5、6、8日還有蕭壠香自組陣頭於園區展演，讓民眾深入了解蕭壠香科文化與文武陣頭的傳承重要性。

    配合3年1科「蕭壠香」即將登場的「蕭壠香」，蕭壠文化園區呈現蕭壠香蜈蚣陣的傳統文化儀式。（圖由園區提供）

    配合3年1科「蕭壠香」即將登場的「蕭壠香」，蕭壠文化園區呈現蕭壠香蜈蚣陣的傳統文化儀式。（圖由園區提供）

