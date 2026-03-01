為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    條形包種茶納產地鑑別 農糧署拚全面杜絕境外茶混充

    2026/03/01 14:30 記者楊媛婷／台北報導
    包種茶為我國特色茶類之一。（圖由農糧署提供）

    包種茶為我國特色茶類之一。（圖由農糧署提供）

    為避免低價境外茶混充，農業部自2023年起規定國產茶需全面溯源，並不定期自市面抽檢，農業部農糧署表示，除烏龍茶外，隨茶改場成功研發條形包種茶產地鑑別技術成功，今年起也將透過該技術抽檢市面的包種茶，力拚全面杜絕混充。

    境外茶與國產茶葉價差極大，過去尚未有茶葉產地鑑別技術時，花高價是否真正買到百分百國產茶葉仍有一定風險，農糧署副署長黃昭興表示，隨茶改場在2021年開發球形與半球形茶葉（主要為烏龍茶）的產地鑑別技術，並於2023年起規定所有產地標示為台灣的國產茶區需全面溯源或有產銷履歷、有機等標籤，就跨部會展開稽查，市面茶葉混充率也從2021年的18%降低到去年的2%。

    黃昭興進一步指出，境外混充茶多來自東南亞等區域，其中以越南居多，並且多是烏龍茶等適合運輸的球形茶，多半會跟高價的得獎茶混充，自越南進口的烏龍茶1斤價格約數百元，得獎茶1斤價格則可到數十萬元，隨產地鑑別技術成熟，混充者無所遁形，今年起也會納入條型包種茶抽檢，其中包種茶也是我國特色茶類，主要產區在台北市文山區、新北市坪林、石碇等區。

    黃昭興表示，相關抽檢採取秘密客形式，混充者除開罰，還會以刑事詐欺送辦，呼籲勿以身試法。

