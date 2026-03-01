把握最後3天！ 中台灣燈會參觀人潮突破555萬創紀錄

中台灣燈會將於3月3日閉幕！台中市觀旅局呼籲民眾把握最後機會前往賞燈。（圖由中市府提供）

2026中台灣燈會進入倒數，只剩3天！台中市觀光旅遊局表示，經統計至昨天晚上為止，中台灣燈會人潮已突破555萬大關，超越去年燈會的總參觀人次，預期將大幅刷新紀錄。

觀旅局表示，中台灣燈會今年以國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」為號召，「極光下的姆明谷」席捲全台，更紅到國際連Moomin全球官方社群都分享姆明登入台中中央公園，在極光下划船、露營的療癒魅力，這場姆明一族與北歐極光奇幻相遇的燈光盛宴，將於3月3日正式謝幕，呼籲民眾把握最後賞燈機會。

觀旅局長陳美秀表示，昨晚現場雖突然下起小雨，但數萬名民眾仍不減熱情，紛紛撐起雨傘在雨中漫步賞燈，捨不得離去，畫面既溫馨又浪漫，充分展現姆明一族帶來的溫暖療癒力量。

陳美秀指出，今年中台灣燈會展現佳績，除了感謝市民家人以行動支持外，台中天氣穩定、遊客口碑瘋傳及全台社群大量曝光是3大關鍵，過年及228兩大連假，市府團隊實地觀察「松竹線」與「市府線」2條假日免費接駁的上下車點位，以及捷運、台鐵、高鐵等大眾運輸場站，人潮皆較往年有感增加，並提醒民眾，「姆明小提燈」在燈會期間每日下午4時開放排隊，4時30分開始限量發送，每人限領1盞。

