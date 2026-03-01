為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大港青年防衛隊兩天8萬人 「特攝微縮城市」移展高捷

    2026/03/01 13:47 記者王榮祥／高雄報導
    「特攝微縮城市」以龍虎塔、85大樓等港都地標為創作元素，成為活動現場吸睛焦點，吸引眾多民眾與Cosplayer合影。（圖為台北知名Cos團隊授權青年局使用）

    「特攝微縮城市」以龍虎塔、85大樓等港都地標為創作元素，成為活動現場吸睛焦點，吸引眾多民眾與Cosplayer合影。（圖為台北知名Cos團隊授權青年局使用）

    2026高雄冬日遊樂園壓軸盛事「大港青年防衛隊」兩天活動累計吸引逾8萬人次參與；備受好評的「特攝微縮城市」展區，後續將移至高雄捷運中央公園站續展。

    高市青年局長林楷軒表示，這次活動以「數位賦能」與「跨域美學」為軸心，邀請在地青年工作者共同創作，成功將人流導入青創品牌與親子市集；其中備受好評的「特攝微縮城市」展區，因民眾反應熱烈，近期規劃將其移至高雄捷運中央公園站展出，讓特色作品走進公眾通勤場域。

    特攝微縮城市以衛武營、高流、85大樓等港都地標為創作元素，透過微縮比例建構出昭和時期的特攝風城市場景；相關作品由高雄在地青年團隊「雷神藝術工作室」操刀，該團隊在3D建模創作領域具備高度知名度，透過青年局策展活動整合與推廣，讓更多人看見。

    此外，另組在地團隊「好視設計」結合高雄建築語彙，發想設計四大原創怪獸，並結合「AR沉浸式怪獸對決」吸引許多家長帶領孩子一同體驗；藉由AR擴增實境技術，民眾透過手機即可在港區五大景點與怪獸展開虛實對戰，為觀展過程增添豐富的感官體驗。

    青年局指出，「大港青年防衛隊」圓滿落幕，不僅展現高雄青創能量的整合實力，也證明科技策展與市集經濟的結合能有效帶動人流與消費；透過與台灣虎航、樂桃航空及AirAsia亞洲航空等企業夥伴跨界合作，大幅擴大活動聲量，即使天候有所起伏，仍能展現高雄城市活動的號召力。

    至於佳評如潮的「特攝微縮城市」，近期將進駐高雄捷運中央公園站展出，相關資訊將另行公告於高市青年局官網、FB 與 IG。

    「大港青年防衛隊」活動焦點「特攝微縮城市」廣受好評，青年局近期將規劃移至高捷中央公園站展出，讓特色作品走入公眾通勤場域展延熱度。（青年局提供）

    「大港青年防衛隊」活動焦點「特攝微縮城市」廣受好評，青年局近期將規劃移至高捷中央公園站展出，讓特色作品走入公眾通勤場域展延熱度。（青年局提供）

    以龍虎塔、85大樓等港都地標為創作元素的「特攝微縮城市」，吸引大批民眾圍觀拍照。（青年局提供）

    以龍虎塔、85大樓等港都地標為創作元素的「特攝微縮城市」，吸引大批民眾圍觀拍照。（青年局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播