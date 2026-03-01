大港青年防衛隊兩天8萬人 「特攝微縮城市」移展高捷

「特攝微縮城市」以龍虎塔、85大樓等港都地標為創作元素，成為活動現場吸睛焦點，吸引眾多民眾與Cosplayer合影。（圖為台北知名Cos團隊授權青年局使用）

2026高雄冬日遊樂園壓軸盛事「大港青年防衛隊」兩天活動累計吸引逾8萬人次參與；備受好評的「特攝微縮城市」展區，後續將移至高雄捷運中央公園站續展。

高市青年局長林楷軒表示，這次活動以「數位賦能」與「跨域美學」為軸心，邀請在地青年工作者共同創作，成功將人流導入青創品牌與親子市集；其中備受好評的「特攝微縮城市」展區，因民眾反應熱烈，近期規劃將其移至高雄捷運中央公園站展出，讓特色作品走進公眾通勤場域。

特攝微縮城市以衛武營、高流、85大樓等港都地標為創作元素，透過微縮比例建構出昭和時期的特攝風城市場景；相關作品由高雄在地青年團隊「雷神藝術工作室」操刀，該團隊在3D建模創作領域具備高度知名度，透過青年局策展活動整合與推廣，讓更多人看見。

此外，另組在地團隊「好視設計」結合高雄建築語彙，發想設計四大原創怪獸，並結合「AR沉浸式怪獸對決」吸引許多家長帶領孩子一同體驗；藉由AR擴增實境技術，民眾透過手機即可在港區五大景點與怪獸展開虛實對戰，為觀展過程增添豐富的感官體驗。

青年局指出，「大港青年防衛隊」圓滿落幕，不僅展現高雄青創能量的整合實力，也證明科技策展與市集經濟的結合能有效帶動人流與消費；透過與台灣虎航、樂桃航空及AirAsia亞洲航空等企業夥伴跨界合作，大幅擴大活動聲量，即使天候有所起伏，仍能展現高雄城市活動的號召力。

至於佳評如潮的「特攝微縮城市」，近期將進駐高雄捷運中央公園站展出，相關資訊將另行公告於高市青年局官網、FB 與 IG。

「大港青年防衛隊」活動焦點「特攝微縮城市」廣受好評，青年局近期將規劃移至高捷中央公園站展出，讓特色作品走入公眾通勤場域展延熱度。（青年局提供）

以龍虎塔、85大樓等港都地標為創作元素的「特攝微縮城市」，吸引大批民眾圍觀拍照。（青年局提供）

