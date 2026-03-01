春雨打造粉紅櫻花地毯 遊客讚浪漫

雨後浪漫的粉紅櫻花地毯美景。（記者蔡宗勳攝）

春雨報到，盛開中的粉紅色系椿寒櫻與昭和櫻被雨打落，撒落地上出現令人驚艷的粉紅地毯美景，賞櫻遊客讚稱「感覺比樹上的櫻花更迷人，真的超級浪漫」。

嘉義地區整個秋冬季幾乎沒有下雨，終在2月27日深夜降下今年第1場春雨，山區2月28日整天雨下個不停，對盛開中的椿寒櫻與昭和櫻造成影響，不少花瓣被雨打落地上，所幸雨勢不算太大，還能保有不錯的花況，讓連假最後一天趕上山賞櫻的遊客不至於掃興。

請繼續往下閱讀...

前阿里山鄉代會主席葉秋源表示，昨天雨一直下，很擔心樂野村頂湖聚落盛開中的昭和櫻與椿寒櫻一夜掉光，不過今天早上前往查看，發現花況還可以，而且經雨水洗滌之後，感覺更加嬌艷，別有一番風情。更讓人讚嘆不已的是粉紅櫻花地毯，遊客都覺得不忍心從櫻花樹下穿越，擔心將「櫻花地毯踩壞」。

竹崎鄉中和村石棹「櫻之道」的昭和櫻也盛開中，昨天的下雨雖對花況造成影響，整體感覺還不錯，來自德國的遊客就對粉紅櫻花與綠色茶園相互輝映景致讚賞不已，直稱「太漂亮了」。

來自德國的遊客對粉紅櫻花與青翠茶園同框讚不絕口。（記者蔡宗勳攝）

粉紅櫻花與青翠茶園同框美麗景致。（記者蔡宗勳攝）

雨後的昭和櫻更如清新脫俗。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法