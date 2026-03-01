為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春雨打造粉紅櫻花地毯 遊客讚浪漫

    2026/03/01 13:49 記者蔡宗勳／嘉義報導
    雨後浪漫的粉紅櫻花地毯美景。（記者蔡宗勳攝）

    雨後浪漫的粉紅櫻花地毯美景。（記者蔡宗勳攝）

    春雨報到，盛開中的粉紅色系椿寒櫻與昭和櫻被雨打落，撒落地上出現令人驚艷的粉紅地毯美景，賞櫻遊客讚稱「感覺比樹上的櫻花更迷人，真的超級浪漫」。

    嘉義地區整個秋冬季幾乎沒有下雨，終在2月27日深夜降下今年第1場春雨，山區2月28日整天雨下個不停，對盛開中的椿寒櫻與昭和櫻造成影響，不少花瓣被雨打落地上，所幸雨勢不算太大，還能保有不錯的花況，讓連假最後一天趕上山賞櫻的遊客不至於掃興。

    前阿里山鄉代會主席葉秋源表示，昨天雨一直下，很擔心樂野村頂湖聚落盛開中的昭和櫻與椿寒櫻一夜掉光，不過今天早上前往查看，發現花況還可以，而且經雨水洗滌之後，感覺更加嬌艷，別有一番風情。更讓人讚嘆不已的是粉紅櫻花地毯，遊客都覺得不忍心從櫻花樹下穿越，擔心將「櫻花地毯踩壞」。

    竹崎鄉中和村石棹「櫻之道」的昭和櫻也盛開中，昨天的下雨雖對花況造成影響，整體感覺還不錯，來自德國的遊客就對粉紅櫻花與綠色茶園相互輝映景致讚賞不已，直稱「太漂亮了」。

    來自德國的遊客對粉紅櫻花與青翠茶園同框讚不絕口。（記者蔡宗勳攝）

    來自德國的遊客對粉紅櫻花與青翠茶園同框讚不絕口。（記者蔡宗勳攝）

    粉紅櫻花與青翠茶園同框美麗景致。（記者蔡宗勳攝）

    粉紅櫻花與青翠茶園同框美麗景致。（記者蔡宗勳攝）

    雨後的昭和櫻更如清新脫俗。（記者蔡宗勳攝）

    雨後的昭和櫻更如清新脫俗。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播