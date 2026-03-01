淡水老街街頭藝人音量擾民 新北將加強宣導、管理

新北議員陳偉杰服務團隊日前接獲里民陳情，指部分街頭藝人使用擴音設備音量過大、演出時間偏長，已影響周邊居民生活品質與作息，也造成遊客休憩不便，引發對公共空間使用秩序的關注，盼相關單位儘速改善。（記者羅國嘉攝）

新北市淡水老街內的金色水岸街頭藝人表演音量引發民怨。議員陳偉杰服務團隊日前接獲里民陳情，指部分街頭藝人使用擴音設備音量過大、演出時間偏長，已影響周邊居民生活品質與作息，也造成遊客休憩不便，盼相關單位儘速改善。對此，文化局回應，將持續加強街頭藝人使用擴音設備相關規範的宣導，提醒演出者確實依場地管理單位訂定的音量標準與使用時段辦理。

陳偉杰指出，團隊接獲反映後，已立即會同文化局、淡水區公所及相關單位前往現場會勘，針對噪音與管理機制進行討論，研擬具體改善方案。經評估後，將加強街頭藝人使用擴音設備的管理與宣導，明確規範音量標準與使用時段，並要求表演者確實遵守相關規定，避免長時間或高分貝演出影響居民安寧。

請繼續往下閱讀...

陳偉杰表示，金色水岸為淡水重要觀光景點，街頭藝人展演增添城市活力，但公共空間使用仍須兼顧周邊居民權益。未來將持續與文化局及區公所保持聯繫，追蹤後續執行情形，確保管理措施落實，在保障街頭藝人表演權益的同時，也提供居民安靜、舒適的生活與休憩環境。

文化局回應，將持續加強街頭藝人使用擴音設備相關規範的宣導，提醒演出者確實依場地管理單位訂定的音量標準與使用時段辦理，以降低對周邊環境的影響。

文化局指出，各展演場域的使用規範與現場秩序維護，均由場地管理單位依權責執行，如有不符規定情形，將由權責單位依相關規範進行輔導或處理。未來也將持續與各場地管理單位保持溝通合作，在尊重藝術表現自由的同時，兼顧公共空間秩序與市民使用權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法