看見養殖漁業人力短缺解方！ 許宏德研發無人智慧養殖船 獲世界銀牌殊榮

許宏德用無人智慧養殖船，獲得亞太資通訊科技聯盟大賽農業組世界銀牌殊榮，讓世界看見台灣開發實力，也能解決養殖漁業缺工問題。（記者李文德攝）

雲林縣口湖鄉民許宏德，不捨高齡80多歲岳父，在魚塭中划著膠筏投灑飼料，3年多前返鄉研發「智慧化無人養殖飼料船」，解決養殖業人口老化問題，曾獲數位發展部「創業歸故里競賽」冠軍。去年12月他與國內各家業者，組成台灣代表隊參加亞太資通訊科技聯盟大賽（APICTA Awards），獲得農業組世界銀牌，為台灣爭光。

許宏德原在漢翔航空任職工程師，負責航空科技設計、維修等工作，但看著故鄉養殖人口老化甚至缺工，回家總是看見岳父到魚塭中撒飼料餵魚、石灰調節水質，燃起他想改變家鄉養殖業的心，因此他卸下13年的工程師光環，投入研發無人養殖飼料船，更是獲得數發部青睞。

請繼續往下閱讀...

許宏德表示，無人養殖船結合遙控、衛星導航，從創業第一年21台，到如今已有100台進入魚塭，根據回報分析可協助養殖業者節省10%飼料、人力節省50%，也可協助業者提升一成收入。而無人養殖船已經開發到第三代，去年也完成AI精準餵食系統，此外發現東南亞國家的養殖環境也與台灣雷同，因此再次研發。

許宏德表示，東南亞國家的養殖環境更為廣大，且部分魚塭更是位處無法通訊甚至連電也無法接通，因此無人養殖船更是導入太陽能自動充電、遠端遙控系統，可讓船隻行走範圍涵蓋約100甲魚塭，搭配圖傳系統，滿足大規模的國際養殖環境。此外，現在無人船陸運、餵養等功能模組化，10秒間就完成快拆組合，模組均重2至5公斤，更加便民。

許宏德表示，日前與全台知名業者們共同組成台灣代表隊，參加今年度亞太資通訊科技聯盟大賽，台灣隊囊括10金8銀6銅，而這艘無人智慧養殖船更是在農業組獲得國際評審的青睞，奪得銀牌，首度讓國際看見台灣開發實力，今年無人養殖船將持續開發AI障礙物規避系統，滿足魚電共生下的環境，精準協助漁民飼養，也能為如今人力斷層的養殖環境帶來新能量。

許宏德用無人智慧養殖船，獲得亞太資通訊科技聯盟大賽農業組世界銀牌殊榮，讓世界看見台灣開發實力，也能解決養殖漁業缺工問題。（記者李文德攝）

無人智慧養殖船已開發至三代，甚至將餵飼料、灑石灰等功能模組化。圖為示範灑石灰。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法