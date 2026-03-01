鹹甜引路台南味 「明新食品」創新研發打造人氣伴手禮

明新食品從雜貨店起家，發展到擁有10數家連鎖店。（圖由南市觀旅局提供）

開業多年、專精中西式糕點的「明新食品」，傳遞經典好味道，更進一步結合在地食材研發伴手禮，與時俱進推出養生麵包，南市觀旅局特別規劃《鹹甜引路台南味》系列報導，看「明新食品」如何陪伴在地人成長。

明新食品於1960年由許俊雄創立，原販售民生物品同時製作漢餅，當時附近一帶有學校及美軍顧問團宿舍，許俊雄觀察到有麵包、吐司的市場，便聘師傅自製麵包，更到美國小麥協會贊助成立烘焙班，促使明新轉型為中西式糕餅麵包專賣店。

明新食品第2代負責人許唐誠表示，除了主力的麵包、蛋糕與中西式喜餅，也透過多元商品策略拓展商機，如首開先例販售熟食滷味，推出古早味肉包成為明星商品，台灣新鮮溫體牛肉研發出三寶牛肉包吸引年輕客，創新突破也創下銷售佳績。

許唐誠說，明新食品的強項還有伴手禮，無論是不同品種鳳梨製作的鳳梨情歌、小金磚，或獨創以台南特產虱目魚入餡的虱目魚Q餅，以及用台灣米製作並融入地方文化的奉天九餅，都深受消費者喜愛，結合在地食材將地方農漁特產再創造。

明新食品近年開啟與成大、秀傳醫院合作的契機，研發糖尿病患者可食用的麵包。許唐誠說，糖尿病患者受限於不能吃甜點與澱粉，將麵包列為拒絕往來戶，明新與醫學單位合作製作出含有抗性澱粉且口感佳的麵包，能有助於控制升糖指數。

觀旅局長林國華指出，自1月起連載《鹹甜引路台南味》系列報導，與作者張耘書合作介紹台南糕餅、甜點以及職人故事；今年適逢台南市糕餅商業同業公會成立80週年，推出該系列別具意義；也期盼透過糕點職人引路，遊台南、品嘗台南甜。

明新食品推出創意牛三寶包子吸引年輕客群。（圖由南市觀旅局提供）

明新食品致力拓展伴手禮市場。（圖由南市觀旅局提供）

添加滿滿紅藜的麵包，符合現代人追求養身健康的需求。（圖由南市觀旅局提供）

