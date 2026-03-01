鞏固綠色轉型全球戰略夥伴地位 環境部將與歐盟建立常態對話

環境部長彭啓明（左）日前率團赴歐。（圖由環境部提供）

為鞏固綠色供應鏈，環境部長彭啓明近日率團赴歐拜會歐盟相關機構，環境部今（1日）表示，過去雖與歐盟有對話合作機制，但形式為不定期，為因應國際政經局勢劇烈變化，雙方同意建立常態官方實質技術對話與合作機制，確保我國做為全球綠色轉型可靠戰略夥伴地位。

因應國際2050淨零排放目標，總統賴清德成立國家變遷委員會提出國家戰略，我國於去年正式啟動碳費徵收機制，也預計推動和國際接軌的排放交易系統（ETS），彭啓明日前率團赴歐訪問，就氣候變遷與鞏固綠色供應鏈等議題與歐盟相關單位討論，並將就氣候治理、循環經濟、環境治理深化雙方夥伴關係。

環境部表示，我國的關鍵原物料回收精煉技術具備國際領先優勢，和歐盟研究雙方產品護照系統介接，也設計推動資源全生命週期管理，並獲歐盟認同我國將是落實戰略自主、推動供應鏈去風險化關鍵合作夥伴。

環境部指出，彭啓明此行也確定雙方同意在碳定價、關鍵原物料回收、循環經濟及氣候變遷等領域，建立常態性的技術對話機制與雙邊工作小組。

