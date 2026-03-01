為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    客語專案計畫鐘點費欠過年 全教產籲到期必付不得延宕

    2026/03/01 13:27 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣3所小學申請客委會「114學年度客語結合十二年國教校訂課程計畫」，有部分教師的鐘點費欠過年，全國教育產業總工會呼籲各部會專案計畫應建立「到期必付」、「鐘點費及時撥付」的明確要求。對此，客委會和屏東縣政府已共同檢討未來的行政作業程序；目前教師們也均已領到鐘點費。

    全教產理事長林蕙蓉表示，客委會和屏東縣政府在層層的關卡下，導致鐘點教師長達5個月領不到鐘點費，「鐘點教師權益損失誰來負責？！」。呼籲各部會專案計畫應建立「到期必付」、「鐘點費及時撥付」的明確要求，鐘點費核付與撥付須有統一且可檢核的期限，避免無限期拖延。

    全教產表示，主管機關應就「核付延宕」進行制度性檢討，提出具體改善與追蹤機制，不可年年重演；學校端則應有先行核付與快速撥付機制：當款項已入帳或程序已完成核定，應優先處理教師鐘點費，不得以內部排程或便宜行事作為延宕理由。

    針對全教產反映，客委會2月中旬說明指出，本次所指為屏東縣政府轄屬內埔國小、豐田國小及萬巒國小等3校的計畫補助款，屏縣府去（2025）年10月3日函請客委會撥款，客委會於11月18日完成經費一次撥付縣府，屏縣府於12月19日請各校檢具領據請款，期間因縣府承辦人員健康因素，才於今（2026）年2月5日完成撥付款項至各校作業。

    屏東縣政府教育處則說明，該計畫屏縣共有3校、8位教師授課，授課老師的鐘點費依節數發給，最多為3萬7千元，最少為1萬2000元，其中豐田國小過年前已撥入兼課教師帳戶，萬巒國小在過年前也聯繫老師得到校領取，至於內埔國小3位鐘點教師，過年前最後一個工作日（2月13日）完成出帳作業，於2月26日入教師帳戶。未來針對相關計畫，將朝逐月給付方向努力，盡量縮短給付期程。

