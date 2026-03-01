中東掀戰火！台灣旅客杜拜驚魂 卻淡定吃開齋飯

台灣民眾到杜拜旅遊手機收到空襲警報。（圖由民眾提供）

美以聯手攻擊伊朗，中東戰火升起，昨天杜拜居民與遊客的手機同時響起刺耳的警報聲，來自台灣的旅遊團團員親身見證「波斯灣危機」，但在旅行社安排下仍在五星級飯店淡定吃開齋飯；旅行社則表示，將在確保所有團員安全的前提下，儘早安排團員返台航班。

劉姓女子跟隨「可樂旅遊」前往杜拜遊玩，昨天手機收到空襲警報，用阿拉伯文與英文顯示指出「由於當前局勢，存在潛在飛彈威脅，請立即前往最近的安全建築內尋找掩護，遠離窗戶、門與開放區域」。

據了解， 因中東戰火，導致杜拜國際機場一度緊急關閉，所有國際航班陷入停擺，波斯灣海面上的郵輪行程也同步停止運作。劉女則透過臉書報平安表示，這次真的是非常幸運，在戰爭局勢升溫前，團體已經順利完成所有主要景點的遊覽，雖然突如其來的機場關閉與郵輪停駛打亂了回程節奏，但比起許多困在景點或路上的遊客，他們相對安心許多。

劉女表示，當杜拜機場宣布關閉、阿聯酋航空無法起飛時，可樂旅遊第一時間啟動危機應變機制，妥善安排受影響的旅客入住當地的五星級飯店進行休息與避難。

在導遊與飯店的安排下，台灣旅客也展現了特有的冷靜。劉女表示，當晚的杜拜依然美麗，她們在哈里發塔下平靜地享用著極其豐盛的開齋節自助餐，雖然收到手機警報要求民眾待在室內，但在五星級飯店的美食陪伴下，旅客的情緒仍相當穩定，大家對旅行社的緊急安排也表示肯定。

目前中東的航空飛行仍受管制，旅客正等待機場進一步的復航通知；旅行社表示，將持續監控當地局勢，確保所有團員在安全的前提下，儘早安排返台航班。

