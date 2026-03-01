社工進用率年年降 桃市推前端預防機制強化社安網

社工工作多元且辛苦，桃市府每年表揚績優社工，感謝社工的無私付出。（資料照，社會局提供）

社工工作多元且辛苦，各縣市都在鬧「社工荒」，桃園市社會安全網專業人力編制員額逐年提高，進用率卻是年年下降，去年進用率降至80.1%，今年進入社會安全網2.0，桃市府日前跨局處報告桃園市社安網執行成效，市長張善政表示，第一線社工長期承擔高壓工作環境，單靠事後補救或單純增加人力難以根本解決問題，將持續優化社工工作環境，同時建構更完整的前端預防機制與早期介入策略。

桃園市人口突破235萬人，是六都人口成長最快城市，社會問題也隨之增加，其中，桃園市脆弱家庭通報量連年升高，2024年1萬0088件、去年提高至1萬0489件，保護性個案通報更達4萬5418件，不過，社工工作環境高壓、多元，福利制度跟不上，社安網專業人力員額編制年年提高，進用率卻呈現逐年下滑趨勢，2022年進用率91%，2023年破9成至87%、2024年85.6%，去年僅剩80.1％，編制員額683人，實際進用547人，人力缺口達136人，顯示人力補實與留任壓力逐年拉升。

社會局表示，社安網體系涵蓋社政、衛政、教育、警政、家庭、社區，除了持續優化社工工作環境，中央已提高社工職等天花板，地方則持續優化辦公環境、提供心理支持等，而近年持續鼓勵社區協助通報，「多一點雞婆、少一點遺憾」，不管家庭遇到大小困難，能夠第一時間通報並由社工介入，有助提高前端的預防性，避免等到事態重才介入，恐大幅增加成本。

張善政提到，市府將持續優化社工工作環境，並建構更完整的前端預防機制與早期介入策略，在妥善處理高風險個案外，更責成相關局處將重點延伸至尚未達到危機門檻，但已有預先徵兆的家庭與青少年，同時透過跨局處資料盤點與整合分析，建立更精準的預警辨識系統，提升整體社安網運作效能與韌性。

社會局長陳寶民表示，家庭問題多元且相互交織，須仰賴跨局處與跨專業協作，才能提供完整且有效的服務，而社安網不僅是政府責任，更需要社區共同參與，鼓勵民眾成為守門者，讓需要幫助的家庭能及早被發現，及早銜接資源。

