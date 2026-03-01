台南農會開箱樂 台灣國際蘭展限定

2026台灣國際蘭展吸引大批民眾參觀，台南農產精品館推出「台南農會開箱樂」。（市府提供）

2026台灣國際蘭展吸引大批民眾參觀，台南農產精品館推出「台南農會開箱樂」，結合農特產品試吃、滿額加碼好禮及人氣人體彩繪體驗，3月4、5、11及12日上午10時至12時及下午2時至4時限定登場，各區農會輪番展售，帶領民眾認識台南農產特色。

南市農業局表示，持續推動農產品牌化與精緻加工升級，透過展售體驗與互動活動，讓農產品不只是商品，更成為城市行銷的重要載體，打造「賞花＋賞味」的雙重體驗，深化台南農業的整體價值與國際能見度。局長李芳林說，3月5日下午2時至4時特別規劃花卉人體藝術彩繪體驗，只要在台南農產精品館單筆消費滿1000元，即可獲得人體彩繪體驗1次。活動提供9款圖案選擇，包括菜奇鴨、夜奇鴨及多款蘭花主題設計，由專業彩繪老師現場創作，參展民眾可留下展期限定的專屬紀念。

左鎮、麻豆、西港、南市、將軍、後壁及北門等農會參與，推出情人果乾、柚香爆蝦、胡麻系列產品、梅子系列商品、糙米棒、洋香瓜酥等多項人氣加工品，現場開放試吃與選購，部分場次更推出限量滿額加碼贈活動，單筆消費達指定金額即可獲得特色商品，數量有限，送完為止。

台南農產精品館同步舉辦「台南歡樂農產日」滿千抽獎活動。蘭展期間每週六、日、一及例假日，凡於館內單筆消費滿1000元，即可憑當日發票參加抽獎1次，獎項包含台南在地農特產品、特色好禮，以及菜奇鴨、夜奇鴨、魚頭君與蘭獸限定周邊商品。

