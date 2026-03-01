南投克明宮推開運茶湯圓 讓信眾元宵呷好運

南投克明宮元宵節將推出轉運茶湯會，克明宮主委楊非武（左4）與民俗專家大乙（左3）等人，先行以茶湯圓祭拜關聖帝君等神明。（記者張協昇攝）

3月3日（週二）就是元宵節，南投縣竹山鎮克明宮將在元宵節推出轉運茶湯會，以海拔最高的合歡山茶為湯底煮湯圓與信眾分享，由於茶在民俗中被認為具有除穢功能，湯圓則象徵圓滿吉祥，加上特別用台語諧音與「德」相同的竹子製成的竹筒盛裝，讓信眾吃了這碗茶湯圓，不但清爽不膩，還能事事圓滿好運來。

民俗專家廖大乙奉祀的遊學太子爺，目前駐駕竹山克明宮，元宵節與克明宮共同推出轉運茶湯會。廖大乙表示，茶湯圓是一種將傳統湯圓與茶湯結合的美味吃法，能平衡甜膩感並增添茶香層次，尤其茶在民俗中被認為具有除穢功能，湯圓則象徵圓滿吉祥，兩者是完美的結合。此次茶湯圓，將以合歡山高山茶為湯底，讓茶湯圓更具風味，並特別以竹山特產竹子製成的竹筒盛裝，由於竹子台語諧音與「德」相同，代表信眾吃上這碗茶湯圓後更具有德性，有德才有福。

廖大乙強調，合歡山茶具有高山仙氣，不但能解膩，還能洗心除穢，在克明宮煮茶湯圓則吸收廟埕地氣，煮好的茶湯圓並先祭拜克明宮奉祀的關聖帝君與駐駕的遊學太子爺，這是1碗「有神明加持背書」的茶湯圓，能讓民眾吃出圓滿好運，預計元宵節當天將發送500份開運茶湯圓，送完為止。

南投克明宮主委楊非武將茶湯圓舀出盛裝在竹筒內，讓民眾吃出圓滿好運。（記者張協昇攝）

南投克明宮元宵節將推出轉運茶湯圓，以合歡山茶為湯底，並用竹筒盛裝。（記者張協昇攝）

