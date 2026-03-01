228收假日上午發生11起事故 下午國道11地雷路段一次看

今天國道北區北向車流預測。（高公局提供）

今天是和平紀念日連續假期收假日，交通部高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為24.2百萬車公里、共發生11件事故，經高公局與公警局合作處理，均在短時間內排除，對整體車流影響有限；預估下午將有11路段容易壅塞，建議用路人透過高速公路1968網站及App，以及在行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為24.2百萬車公里，受到天候影響，預估今日交通量下修為97百萬車公里。上午國道車多路段主要為國5北向頭城路段，其餘路段行車大致順暢。

高公局指出，預判今天下午重點壅塞路段為：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局表示，高公局與公路局攜手合作，由高公局於今日上午的國道路況預報（即時交通狀況、路況預測、管制措施、行車建議事項等）外，增加宣導省道及快速公路疏導訊息（管制措施、壅塞預測、國道客運優惠措施等），跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。

高公局呼籲民眾，出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，保持足夠的行車安全間距，隨時注意前方動態，勿倚賴輔助駕駛系統，以確保行車安全。

今天國道中區北向車流預測。（高公局提供）

今天國道南區北向車流預測。（高公局提供）

