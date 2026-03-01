台灣燈會3/3登場！ 國內外20支團隊踩街慶元宵

2026台灣燈會即將在3月3日登場。（資料照）

2026台灣燈會即將在3月3日（週二）登場，交通部觀光署表示，當天下午1點30分將在嘉義縣政府前廣場的嘉朴公路段以踩街方式輪番上陣，為燈會揭開璀璨序幕，共同慶賀這場國際級的元宵盛事。

觀光署表示，今年踩街活動規模空前，展現了強大的國際友誼與多元文化魅力，參加活動的20隊各具特色，包括來自日本北海道、名古屋、三重縣、高知縣共4支的Yosakoi團隊，將重現日本夜來祭慶典街頭的狂熱氛圍、燃爆全場；菲律賓Pinta Flores舞團則以華麗繽紛的色彩與節奏，展現南洋熱情；紐西蘭毛利文化表演團則以Haka戰舞與現場互動；韓國春川市立偶劇院逗趣的巨大偶戲表演，預計將吸引無數小朋友的目光。

觀光署指出，在地傑出團隊雯翔舞團與三昧堂創意木偶團隊合作，共同展現嘉義鹿草全台獨家的《放火馬》元宵祭典，為眾人祈福迎祥，讓元宵節慶氛圍滿點。而嘉義縣街舞代表隊、太保市姊妹花舞蹈團、FOCASA馬戲團及朴子電音三太子等團隊帶來充滿活力及歡樂的精彩表演，加上阿里山鄒族風笛euvuvu表演藝術團、布袋內田慶和軒北管、嘉義民族管弦樂團及深受小朋友喜愛的紙風車劇團等團隊一同參與，踩街陣容空前，盛況可期。

觀光署表示，踩街向來燈會重要的暖身活動，藉由踩街活動的進行，宣告台灣燈會正式開始；2026台灣燈會展出期間從3月3日至3月15日，歡迎來自全國各地的民眾前往燈會展區，作伙賞花燈、鬧元宵。

