邁入30年 嘉市九華山地藏庵邀數百親子共繪元宵之美

嘉市九華山地藏庵「慶元宵—親子寫生比賽」今天熱鬧登場。（嘉市政府提供）

元宵節前夕，邁入第30年的嘉義市九華山地藏庵「慶元宵—親子寫生比賽」今天熱鬧登場，活動以「童畫菩薩心，『善與美』在我嘉」為主題，吸引數百組親子齊聚廟埕揮灑畫筆，在濃濃節慶氛圍中描繪元宵之美。

嘉市副市長陳永豐與地藏庵董事長蔡爾健等人一早到場分送糖果，為參賽學子加油打氣。

陳永豐表示，地藏庵「慶元宵—親子寫生比賽」自1996年辦理至今，已成為嘉市深具歷史與特色的藝文活動，累計吸引逾萬組親子參與；每年活動皆可見家長陪伴孩子用心觀察、專注創作，展現親子共學的溫馨畫面，感謝地藏庵透過藝文活動促進親子互動，讓宗教文化與藝術風氣相互融合，為城市注入溫暖與活力。

蔡爾健表示，活動以「童畫菩薩心，『善與美』在我嘉」為主軸，期盼透過親子寫生鼓勵孩子培養藝術興趣，讓真、善、美精神在幸福城市中代代相傳；地藏庵每十年亦將比賽前三名作品集結成冊，珍藏學子的創作軌跡，也見證許多畫壇新秀從此啟航。

嘉市副市長陳永豐到場分送糖果，為參賽學子加油打氣。（嘉市政府提供）

嘉市副市長陳永豐（左二）與九華山地藏庵董事長蔡爾健（左三）等人上香祈福。（嘉市政府提供）

