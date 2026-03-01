為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中科后里園區櫻花正開 美光特開放假日讓民眾停車

    2026/03/01 11:23 記者蘇金鳳／台中報導
    中科后里園區櫻花正盛開，中科管理局表示，美光特開放假日讓民眾停車。（中科管理局提供）

    中科后里園區櫻花正盛開，中科管理局表示，美光特開放假日讓民眾停車。（中科管理局提供）

    中科后里園區每年此時正逢櫻花盛開時期，中科管理局表示中科與崴立機電認養深耕種植的各品種櫻花樹景緻，在每年2月到3月初春時節，為大地添增了繽紛色彩，由於賞櫻民眾相當多，台灣美光公司也共襄盛舉，至3月15日止，櫻花季期間每周六、日免費開放所承租的停車空間及工務所廁所，讓民眾更便捷的來中科欣賞櫻花綻放。

    中科后里園區每年在2月至3月初櫻花盛開，而中科管理局利用228連假舉辦「春遊中科-綠ⁿ藝²盎然櫻樂匯」活動，將多年來持續打造台中及后里等園區之生態景觀、公共藝術及友善設施等優質環境及推廣淨零綠生活理念，介紹給社區鄰里及更多朋友認識，並搭配園區已盛開的櫻花，今天是最後一天，請民眾要把握時機。

    中科管理局表示，活動雖在今天會結束，但櫻花會持續盛開著，為讓假日來賞花的民眾有車位停，美光科技特別在櫻花季期間每周六、日免費開放所承租的停車空間及工務所廁所， 至3月15日止，讓民眾來賞櫻可方便停車。

    中科后里園區櫻花正盛開，中科指出，美光特開放假日讓民眾停車至三月十五日止。（中科管理局提供）

    中科后里園區櫻花正盛開，中科指出，美光特開放假日讓民眾停車至三月十五日止。（中科管理局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播