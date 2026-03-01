中科后里園區櫻花正開 美光特開放假日讓民眾停車

中科后里園區櫻花正盛開，中科管理局表示，美光特開放假日讓民眾停車。（中科管理局提供）

中科后里園區每年此時正逢櫻花盛開時期，中科管理局表示中科與崴立機電認養深耕種植的各品種櫻花樹景緻，在每年2月到3月初春時節，為大地添增了繽紛色彩，由於賞櫻民眾相當多，台灣美光公司也共襄盛舉，至3月15日止，櫻花季期間每周六、日免費開放所承租的停車空間及工務所廁所，讓民眾更便捷的來中科欣賞櫻花綻放。

中科后里園區每年在2月至3月初櫻花盛開，而中科管理局利用228連假舉辦「春遊中科-綠ⁿ藝²盎然櫻樂匯」活動，將多年來持續打造台中及后里等園區之生態景觀、公共藝術及友善設施等優質環境及推廣淨零綠生活理念，介紹給社區鄰里及更多朋友認識，並搭配園區已盛開的櫻花，今天是最後一天，請民眾要把握時機。

中科管理局表示，活動雖在今天會結束，但櫻花會持續盛開著，為讓假日來賞花的民眾有車位停，美光科技特別在櫻花季期間每周六、日免費開放所承租的停車空間及工務所廁所， 至3月15日止，讓民眾來賞櫻可方便停車。

中科后里園區櫻花正盛開，中科指出，美光特開放假日讓民眾停車至三月十五日止。（中科管理局提供）

