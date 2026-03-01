為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南古都馬逾2.5萬人開跑 米其林補給成亮點

    2026/03/01 11:02 記者王姝琇／台南報導
    台南古都馬20週年盛大開跑，吸引逾2.5萬跑者共襄盛舉。（圖由台南市政府提供）

    台南古都馬20週年盛大開跑，吸引逾2.5萬跑者共襄盛舉。（圖由台南市政府提供）

    「2026台南古都國際半程馬拉松」今晨盛大開跑，適逢賽事邁入20週年，吸引2萬5289名跑友參與，規模再創新高，並有來自36個國家的417名國際跑者齊聚府城。首度結合米其林餐廳與在地名店規劃全面升級補給。

    市長黃偉哲表示，古都馬是南台灣指標性的國際路跑品牌，串連城市古蹟與歷史街景，更象徵台南運動實力與城市魅力的展現。起跑儀式後，黃偉哲走訪公益攤位及國際友誼市集交流，並與吉祥物「菜奇鴨」、「夜奇鴨」於終點迎接完賽者。

    體育局長陳良乾指出，本屆賽道沿途行經美術館、司法博物館、孔廟等歷史場域，不少北部跑友分享，台南名勝所散發的文化魅力令人嚮往，即使清晨開跑仍專程南下參加，感受與古蹟相伴而行的獨特體驗，「為了台南風景，再遠都值得」。

    適逢20週年，主辦單位祭出全台半程馬拉松最高10萬元冠軍獎金，並規劃學生組、健康休閒組等多元組別。最大亮點之一為全面升級補給，首度結合米其林餐廳與名店，推出阿文米粿、阿霞飯店米糕、筑馨居豆花及西井村蜂蜜滷味等，另備有龍蝦、烤雞、牛肉湯等府城特色美食，讓跑者直呼「這是一場可以吃的馬拉松」，也再次展現台南「美食之都」的實力。

    紀念商品同樣別具巧思，今年融入台南文化元素與馬年意象，推出全糖款、茄芷袋款及20週年紀念款3款毛巾衣，並搭配鈦便當盒及附吊飾的完賽獎牌，兼具實用與收藏價值，廣受跑友青睞。

    黃偉哲表示，古都馬20年來不斷精進服務與賽事規劃，始終以跑者體驗為核心，打造兼具專業水準與友善氛圍的運動品牌。未來將持續推動全民運動風氣，結合城市深厚的人文底蘊與健康活力，讓世界看見台南作為運動城市的多元樣貌。

    補給區擺滿台南經典小吃與特色料理。（圖由台南市政府提供）

    補給區擺滿台南經典小吃與特色料理。（圖由台南市政府提供）

    跑者在補給站開心舉起龍蝦，大啖海味。（圖由台南市政府提供）

    跑者在補給站開心舉起龍蝦，大啖海味。（圖由台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲與貴賓共同為2026台南古都國際半程馬拉松揭幕。（圖由台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲與貴賓共同為2026台南古都國際半程馬拉松揭幕。（圖由台南市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播