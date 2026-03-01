台南古都馬逾2.5萬人開跑 米其林補給成亮點

台南古都馬20週年盛大開跑，吸引逾2.5萬跑者共襄盛舉。（圖由台南市政府提供）

「2026台南古都國際半程馬拉松」今晨盛大開跑，適逢賽事邁入20週年，吸引2萬5289名跑友參與，規模再創新高，並有來自36個國家的417名國際跑者齊聚府城。首度結合米其林餐廳與在地名店規劃全面升級補給。

市長黃偉哲表示，古都馬是南台灣指標性的國際路跑品牌，串連城市古蹟與歷史街景，更象徵台南運動實力與城市魅力的展現。起跑儀式後，黃偉哲走訪公益攤位及國際友誼市集交流，並與吉祥物「菜奇鴨」、「夜奇鴨」於終點迎接完賽者。

請繼續往下閱讀...

體育局長陳良乾指出，本屆賽道沿途行經美術館、司法博物館、孔廟等歷史場域，不少北部跑友分享，台南名勝所散發的文化魅力令人嚮往，即使清晨開跑仍專程南下參加，感受與古蹟相伴而行的獨特體驗，「為了台南風景，再遠都值得」。

適逢20週年，主辦單位祭出全台半程馬拉松最高10萬元冠軍獎金，並規劃學生組、健康休閒組等多元組別。最大亮點之一為全面升級補給，首度結合米其林餐廳與名店，推出阿文米粿、阿霞飯店米糕、筑馨居豆花及西井村蜂蜜滷味等，另備有龍蝦、烤雞、牛肉湯等府城特色美食，讓跑者直呼「這是一場可以吃的馬拉松」，也再次展現台南「美食之都」的實力。

紀念商品同樣別具巧思，今年融入台南文化元素與馬年意象，推出全糖款、茄芷袋款及20週年紀念款3款毛巾衣，並搭配鈦便當盒及附吊飾的完賽獎牌，兼具實用與收藏價值，廣受跑友青睞。

黃偉哲表示，古都馬20年來不斷精進服務與賽事規劃，始終以跑者體驗為核心，打造兼具專業水準與友善氛圍的運動品牌。未來將持續推動全民運動風氣，結合城市深厚的人文底蘊與健康活力，讓世界看見台南作為運動城市的多元樣貌。

補給區擺滿台南經典小吃與特色料理。（圖由台南市政府提供）

跑者在補給站開心舉起龍蝦，大啖海味。（圖由台南市政府提供）

台南市長黃偉哲與貴賓共同為2026台南古都國際半程馬拉松揭幕。（圖由台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法