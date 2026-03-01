年後轉職首發！3/3新北新春就博會 54廠商釋出1500職缺

就業博覽會現場可直接填寫履歷，取得面試機會。（圖由新北市勞工局提供）

因應年後轉職潮，新北市政府勞工局將於3月3日上午10點至下午3點，在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市新春就業博覽會」，現場邀請華新麗華、辛耘企業、麗源光電、vacanza accessory假期飾品、大倉久和大飯店、鼎泰豐、海霸王餐廳、台灣順豐速運、皆豪集團（永青營造）、宗陽工程等54家廠商參與，提供超過1500個工作機會。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，許多公司在第1季啟動年度新計畫、展店或部門擴編，為填補年前離職的人力缺口，農曆年後求才需求明顯升溫，許多企業開出誘人薪資條件，招攬優秀人才，其中又以旅宿餐飲業及科技製造業最為積極。

請繼續往下閱讀...

本次就業博覽會中，最大宗求才產業為旅宿餐飲業，職缺占比3成7；其次為科技製造業，職缺占比3成。另外，鼎泰豐、點點心、頎邦科技等企業，更祭出破百個職缺搶人。

薪資待遇部分，宗陽工程徵求工程專案經理，月薪65K，鼎泰豐提供月薪62K，招募料理廚師，辛耘企業開出月薪61K，延攬設備工程師，海霸王、城市商旅、台灣順豐速運，也提供主廚、飯店高階主管、業務經理職缺，月薪60K起。

此外，活動現場設置「婦女暨中高齡就業獎勵專區」、「履歷健診」及「AR／VR科技求職專區」，透過專人諮詢與科技輔助，協助求職民眾強化自身優勢，提升媒合與錄取機會。另邀集銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心等單位設攤宣導，活動詳情上「新北市人力網」查詢。

新北市政府將於3月3日在市府6樓大禮堂舉辦2026新春就業博覽會，圖為2025年就博會情形。（圖由新北市勞工局提供）

2026新北市新春就業博覽會，最大宗的求才產業為旅宿餐飲業。圖為過去就博會情形。（圖由新北市勞工局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法