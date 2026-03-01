香客憋尿！北港朝天宮周邊廁所不足 有人靠這賺錢

北港朝天宮春節期間締造137萬進香人次，現已進入進香潮，仍有不少香客前來參拜。（記者李文德攝）

雲林北港朝天宮香火鼎盛，縣府統計今年春節連假吸引137萬人次，觀光實力驚人。不過遊客指出，周邊如廁空間少，靠廟內廁所及高灘地廁所不敷使用，更有人賺「廁所財」，因應接下來進香潮，盼得解決。民代也提出盤點周邊公家單位空間、協助商圈店家廁所改善等措施。縣府文觀處表示，會邀集相關單位研擬可行方案。

民眾指出，朝天宮周邊如廁空間少，難以消化龐大人流，尤其過年人潮壅塞，要擠進廁所困難，對於年紀稍長的長輩來說，如從高灘地走至朝天宮如廁，也有500公尺遠，更觀察到有地方民眾提供收費上廁所，收費小號10元、大號20元，賺廁所財，但面對即來的進香潮，還有白沙屯媽祖進香，希望相關單位能夠為遊客提供更友善環境，別讓遊客憋尿，讓旅遊品質打折。

縣議員蔡岳儒表示，建議縣府或公所盤點周邊公家機關單位，適時協調假日或者連假彈性開放時間供民眾如廁，此外縣府可編列經費，補助廟前中山路店家改善廁所等設備，前提為需開放民眾入內如廁，達成雙方互助，也可讓民眾自然駐足店內刺激消費。

蔡岳儒更建議，縣府可針對提供廁所的店家，製作友善店家認證地圖讓民眾一眼識別，也可舉辦評鑑，評選出優良商家並給予獎勵，進而讓遊客環境更讓民眾感受到體貼一面，促進觀光人潮再提升。

縣府文觀處長謝明璇表示，目前有北港遊客中心、大復戲院提供廁所借用服務，亦媒合周邊店家如朝聖酒店大樓、好住民宿、阿豐麵線糊、狀元珍水蒸蛋糕等本縣借問站，於營業時間提供借廁，另目前水道頭文化園區廁所工程進度約75％，力拚3月底啟用，此外針對民眾、民代提出建議，會邀集相關權管單位討論，研擬可行方案，給進香民眾便民環境。

遊客表示，朝天宮周邊如廁空間少，靠廟內及高灘地廁所難以消化龐大人流，面對進香潮，盼能夠得到解決。（記者李文德攝）

北港朝天宮香火鼎盛，每年吸引千萬人次造訪參拜，觀光實力驚人，但民眾指周邊如廁環境少，盼縣府等單位出手改善。（記者李文德攝）

北港水道頭文化園區公廁工程進度已達75% ，縣府拚3月底前啟用。（記者李文德攝）

