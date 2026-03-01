彰縣大型就博會3/7釋逾千職缺 導入AI幫忙找方向

為協助民眾步入職場軌道，彰化縣政府多管齊下，辦就業博覽會也推創業獎勵金補助計畫，讓想當上班族或當老闆的年輕人都能順利找到方向。（圖由縣府提供）

再過3個月即將迎來6月畢業季，面對校園外的職場挑戰，「要找什麼工作？」成為大專院校畢業生最焦慮的話題。為了搶先幫社會新鮮人鋪路，也為產業解決缺工問題，彰化縣政府宣布今年度6場大型就業博覽會正式開跑，首場將於本週六（7日）在鹿江國際中小學登場，預計提供超過1000個工作機會。

縣府勞工處長何俊昇表示，今年博覽會以「求職好事多」為主題，特別強調「實作體驗」針對剛出校門、對職涯方向尚模糊的年輕人，會場設置「生活資訊館」與「職場體驗區」，讓求職者先透過動手做來認識產業技能；同時導入AI職涯探索，完成性向分析後，由專人直接引導至媒合攤位，幫助猶豫不決或本身不知道從何找起的求職者儘快掌握方向。

除了鎖定青年族群，縣府今年也強化多元身分的就業支持，現場規劃銀髮族、女性就創業及身障者專區，打破年齡與身分限制。今年6場大型就業博覽會，3月7日鹿江國際中小學、4月18日員林國小、6月27日秀水高工、7月25日田中景崧文化教育園區、8月22日彰泰國中、10月3日和美實驗學校，縣府鼓勵即將步入職場的新鮮人提前卡位，掌握最新職缺資訊。

彰化縣政府每年舉辦6場大型就業博覽會，今年6場時間和地點敲定，首場3月7日在鹿江國際中小學登場。（圖由縣府提供）

