    首頁 > 生活

    武陵櫻花雨紛飛 千櫻園品茗藏茶恐成絕響

    2026/03/01 10:48 記者歐素美／台中報導
    和平區公所在福壽山農場千櫻園舉辦品茗藏茶活動恐成絕響。（記者歐素美攝）

    和平區公所在福壽山農場千櫻園舉辦品茗藏茶活動恐成絕響。（記者歐素美攝）

    武陵農場櫻花季今天交通管制最後一天，受到下雨影響，櫻花落滿地形成美麗的花毯，吸引遊客拍照留念；和平區公所昨則在壽山農場的千櫻園舉辦品茗藏茶活動，吸引民眾參加，區公所表示，這項活動恐成絕響。

    這兩天山區下雨，武陵農場櫻花盛開，櫻花受到下雨影響，落花滿地，形成美麗的粉紅花毯。

    武陵農場表示，櫻花季目前已近尾聲，今天是交通管制最後一天，也是228連假的最後一天，遊客較少，不過，櫻花仍開有約5成。

    福壽山農場千櫻園花期較晚，目前櫻花盛開，吸引大批遊客前往。

    和平區公所昨在千櫻園舉辦品茗藏茶活動，秘書王政顯表示，今年底區長改選，未來區長是否持續舉辦這項活動仍未知，在櫻花下品茗藏茶活動恐成絕響。

    據了解，和平區公所今年首次邀請茶農前往茶博覽會等設攤，梨山茶受到民眾喜愛，茶農收入頗豐，未來梨山茶將朝向到博覽會參展的方式舉行。

    武陵農場櫻花飄落，形成美麗，花毯。（武陵農場提供）

    武陵農場櫻花飄落，形成美麗，花毯。（武陵農場提供）

    下雨造成武陵農場櫻花飄落，美麗的花毯吸引民眾拍照。（武陵農場提供）

    下雨造成武陵農場櫻花飄落，美麗的花毯吸引民眾拍照。（武陵農場提供）

