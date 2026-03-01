歐盟CBAM今年上路 環境部1週內成立服務平台助企業降成本

歐盟明年會開始針對CBAM列管產品如鋼鐵課徵CBAM憑證費用，為協助國內企業降低成本，環境部將在1週內成立服務平台。（資料照）

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）今年已正式上路，明年則會開始針對列管產品課徵CBAM憑證費用，因生產輸入歐盟列管產品的我國商家多屬中小企業，因應歐盟繁雜程序，環境部長彭啓明今（1日）宣布，將在1週內成立「因應CBAM服務平台」，協助國內業者降低成本。

隨歐盟自今年起對列管的進口商品實施CBAM，進口到歐盟的產品將與歐盟境內負擔同樣碳成本，彭啓明上週率團赴歐交流，也就我方關切的CBAM等議題和歐方討論，包含提出我國碳費計價屬CBAM認可的碳定價，但歐盟目前都還沒有公布已支付碳價扣減計算等子法，建議應明確化計算方式與文件需求，還有希望歐盟可修法讓雙方查驗機構互認，並且應該加強技術層級的交流，以降低我國企業的生產成本。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀進一步說明，依歐盟執委會公布2023年到2025年過渡期間的前20大CBAM產品進口國，我國排名第13，產品總重量共374萬公噸，主要為鋼鐵製品，如螺絲扣件、不鏽鋼及碳鋼相關製品等，雖非歐盟CBAM主要進口國，但我國生產相關製品的企業多為中小型企業，家數則約2600家，因應繁雜申報、查驗、碳價扣減等計算程序勢必加重成本負擔。

歐盟有碳排放50公噸以下的企業可不用申報，蔡玲儀指出，企業必須提出證明外，貿易實務上歐洲進口我國產品的進口商通常會多方自台灣企業採購，最後總體碳排放量可能就高於50公噸，若要免於課徵費用，也同樣必須每家企業提出細項碳排放數量，相關成本大增，並且造成實質的貿易障礙。

為協助國內企業降低成本，彭啓明指出該部將盡速成立服務平台，蔡玲儀表示，歐盟因會員國眾多，修法恐會需要一段時間，但企業不能等，該平台預計在1週內就會成立，該平台除提供業者所需相關資訊，也提供輔導，多管齊下，確保產業國際競爭力。

