「原地扎根‧韌性森活」 三月植樹月活動啟動

台灣的植樹節定於每年3月12日，林業及自然保育署花蓮分署指出，植樹月系列活動3月起正式啟動，今年以「原地扎根‧韌性森活」為活動精神，花蓮由北至南共24場次贈苗，最具指標性區域植樹大場將於14日在國立花蓮高級農業職業學校畜牧場舉行。同時，針對去年受馬太鞍溪堰塞湖影響而致災的光復鄉，特別安排7場次贈苗活動，希望以綠色能量撫慰受災鄉民，協助重整美麗家園。

隨著春意漸濃，林保署花蓮分署指出，有別於往年，今年首次以「產學深度融合」與「精準社區關懷」為雙主軸，14日當天將與花蓮高農正式簽署合作備忘錄（MOU），宣誓成為永續林業戰略新夥伴，開創東部林業教育新篇章。雙方基於資源共享，規劃五年內落實人才培育、林下經濟示範、國產材應用實作及資源互惠等四大願景，將林業專業向下扎根，培育在地未來人才。

3月14日（星期六）上午9時20分，在國立花蓮高級農業職業學校畜牧場舉行，活動選定花蓮高農1.6公頃畜牧場為植樹基地，林保署花蓮分署指出，翻耕移除外來種銀膠菊，並栽植 5 年期相思樹、15 年期楓香及 30 年期台灣櫸等不同伐期經濟樹種。透過「從育苗到加工」的完整體驗，將森林轉化為實務教室，具體實踐國產材與林下經濟政策。

今年30個攤位涵蓋國產材應用、國土綠網保育成果、林下經濟推廣以及花蓮高農森林科的教學展示。亮點包括「森林經營實作區」，民眾可以體驗模擬人工林的「疏伐」操作，理解森林需要陽光與適度修剪才能健康的奧秘。在「部落工藝區」，將展現太魯閣族傳統織布與銅門小達刀的精湛技藝，並展示如何將疏伐剩餘料轉化為高品質精油，實踐循環經濟。

花蓮分署指出，為加速復建去年堰塞湖致災最嚴重的光復鄉，將陸續在鄉境內舉辦7場次贈苗活動，提供具景觀及生態價值的原生苗木，協助鄉親重整家園美學，只要是光復鄉民，無需發票即可免費領苗。透過植樹的生命力，美化災損環境，更為社區注入重生的希望與韌性，將植樹行動轉化為溫暖的社會支持能量，將關懷送到最需要的災民手中。

林業及自然保育署花蓮分署植樹月系列活動3月起正式啟動，今年以「原地扎根‧韌性森活」為活動精神，花蓮由北至南共24場次贈苗，光復特別加開七場。（花蓮分署提供）

林業及自然保育署花蓮分署植樹月系列活動3月起正式啟動。（資料照）

