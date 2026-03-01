宜蘭利澤走尪熱鬧登場 百人神轎鑽轎底、八大庄遶境拜廟祈福

宜蘭縣五結鄉利澤走尪熱鬧登場。（圖由五結鄉公所提供）

宜蘭縣五結鄉利澤永安宮元宵節走尪（扛轎過火）民俗活動，今天（1日）上午有尪揹某趣味競賽，即老公揹老婆競走橋段，3日元宵節當天推出百人神轎鑽轎底、八大庄遶境拜廟、傳統走尪過火，進入系列活動的重頭戲。

五結鄉利澤走尪是頗具特色的元宵節民俗，至今傳承200餘年，被列入宜蘭縣無形文化資產，今年在利澤老街安排3天活動，五結鄉長沈德茂歡迎各界共襄盛舉，體驗小過年的熱鬧氛圍。

系列活動首日2月28日有走尪路跑、民俗陣頭串演、祈福擲筊，今天上午10點到中午12點舉辦尪揹某趣味競賽，3月3日上午7點半啟動八大庄頭遶境，另有民俗陣頭表演、百人神轎鑽轎底、八大庄遶境拜廟，下午五點半在利澤老街辦理傳統走尪過火，晚間有元宵晚會、提燈夜巡，元宵節這天免費供應平安粥。

五結鄉公所表示，利澤走尪在每年農曆元月15日登場，主祀媽祖的利澤永安宮及在地八大庄廟宇信眾，以徒步遶境方式祈求平安，遶境隊伍下午返回利澤老街，由壯丁扛起神轎跨越金紙燒成的火堆，希望新的一年平安順興，昔日農業社會，出外打拚遊子陸續返鄉祭拜祈福，成為地方上年度盛事。

五結鄉利澤走尪將在元宵節當天啟動八大庄遶境拜廟。（圖由五結鄉公所提供）

利澤走尪系列活動營造小過年氛圍。（圖由五結鄉公所提供）

今年利澤走尪安排3天系列活動。（圖由五結鄉公所提供）

