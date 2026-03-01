為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭利澤走尪熱鬧登場 百人神轎鑽轎底、八大庄遶境拜廟祈福

    2026/03/01 10:21 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣五結鄉利澤走尪熱鬧登場。（圖由五結鄉公所提供）

    宜蘭縣五結鄉利澤走尪熱鬧登場。（圖由五結鄉公所提供）

    宜蘭縣五結鄉利澤永安宮元宵節走尪（扛轎過火）民俗活動，今天（1日）上午有尪揹某趣味競賽，即老公揹老婆競走橋段，3日元宵節當天推出百人神轎鑽轎底、八大庄遶境拜廟、傳統走尪過火，進入系列活動的重頭戲。

    五結鄉利澤走尪是頗具特色的元宵節民俗，至今傳承200餘年，被列入宜蘭縣無形文化資產，今年在利澤老街安排3天活動，五結鄉長沈德茂歡迎各界共襄盛舉，體驗小過年的熱鬧氛圍。

    系列活動首日2月28日有走尪路跑、民俗陣頭串演、祈福擲筊，今天上午10點到中午12點舉辦尪揹某趣味競賽，3月3日上午7點半啟動八大庄頭遶境，另有民俗陣頭表演、百人神轎鑽轎底、八大庄遶境拜廟，下午五點半在利澤老街辦理傳統走尪過火，晚間有元宵晚會、提燈夜巡，元宵節這天免費供應平安粥。

    五結鄉公所表示，利澤走尪在每年農曆元月15日登場，主祀媽祖的利澤永安宮及在地八大庄廟宇信眾，以徒步遶境方式祈求平安，遶境隊伍下午返回利澤老街，由壯丁扛起神轎跨越金紙燒成的火堆，希望新的一年平安順興，昔日農業社會，出外打拚遊子陸續返鄉祭拜祈福，成為地方上年度盛事。

    五結鄉利澤走尪將在元宵節當天啟動八大庄遶境拜廟。（圖由五結鄉公所提供）

    五結鄉利澤走尪將在元宵節當天啟動八大庄遶境拜廟。（圖由五結鄉公所提供）

    利澤走尪系列活動營造小過年氛圍。（圖由五結鄉公所提供）

    利澤走尪系列活動營造小過年氛圍。（圖由五結鄉公所提供）

    今年利澤走尪安排3天系列活動。（圖由五結鄉公所提供）

    今年利澤走尪安排3天系列活動。（圖由五結鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播