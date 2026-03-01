恆春赤牛嶺特有習俗 關聖帝君誕辰吃鹹粥傳承百年

關聖帝君誕辰吃鹹粥傳承百年。（記者蔡宗憲攝）

為慶祝元宵節及關聖帝君誕辰，恆春赤牛嶺鎮南宮今天烹煮平安素粥，一桶桶提供給前來的民眾享用，工作人員從凌晨就開始忙碌煮粥，流傳百年歷史的免費喝平安粥大會，成了每年元宵節前的恆春獨有盛事，鎮公所也舉辦健行活動吸引上千恆春鎮民眾參與，希望能祈求一整年的平安順遂。

每年元宵前的關聖帝君得道升天日，恆春赤牛嶺上的鎮南宮，都有傳承百年的吃平安粥活動，恆春鎮長尤史經、縣議員潘芳泉、張榮志等地方人士及上千鎮民前往參與這場地方盛事，廟方除了開放式吃粥傳統也供應民眾帶粥返家品嚐。。

1名年年前往還願的百歲台籍日本老兵呂錦銘，過世由後代接續前往還願，陪同前往還願的文史工作者念吉成說，1945年呂錦銘參與二戰末期，當年派駐赤牛嶺雖有厚實的防空洞可躲，但心中仍有死亡恐懼感，向關公祈求保佑、喝井水而躲過美國軍機轟炸，自此60多年來都返廟謝神不間斷。

恆春鎮長尤史經表示，農曆元月13日是關聖帝君得道升天日，鎮南宮百年前建廟時，因為當地居民生活困苦，在得道日都會舉辦施放平安粥濟世的活動，居民生活好轉後，感念這項義舉，每年都有農會及善心捐助白米食材，附近城西里及山腳里志工協助，維持「吃鹹粥」傳統至今。

工作人員從凌晨就開始忙碌煮粥。（記者蔡宗憲攝）

