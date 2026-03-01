為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    228連假收假日迎返鄉車潮！ 省道13易壅塞路段曝光

    2026/03/01 10:12 記者黃宜靜／台北報導
    公路局建議，用路人出門前可先至公路局智慧化省道即時資訊服務網站查詢路況，或下載「幸福公路」App，以避開塞車路段及時段。（公路局提供）

    今天是連假收假日，交通部公路局表示，截至上午9點，省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段包含台61線鳳鼻至香山北向、竹南北向、中彰大橋北向路段，台1線水底寮至楓港北向路段、台9線蘇花路廊北向路段等13路段。

    公路局表示，昨天下午省道部分路段有車多或壅塞情形，主要為台3丙線南投紫南宮路段東向路段、台3線名竹大橋至南投紫南宮路段南向路段、台74線霧峰至大里路段西向路段；國道客運部分，西部國道客運共計行駛5199班次，疏運10萬2724人；東部國道客運路線共計行駛1461班次，疏運3萬825人。

    公路局指出，今天截至上午9時，省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段包含主要城際道路：台61線鳳鼻至香山北向、竹南北向、中彰大橋北向路段，台1線水底寮至楓港北向路段、台9線蘇花路廊北向路段。

    公路局續指，銜接國道路段：台64線國3中和交流道東向路段、台74線臺中環線接國3霧峰西向路段、台18線國3中埔交流道西向路段、台86線仁德系統路段；觀光風景區周邊路段：台2線萬里至大武崙、福隆西向、關渡至淡水路段，台9甲線新店至烏來北向路段等，下午容易壅塞，建議用路人出門前可先至公路局智慧化省道即時資訊服務網站 查詢路況，或下載「幸福公路」App，以避開塞車路段及時段。

    公路局表示，已請客運業者於228和平紀念日期期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，這次連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，建議搭乘公共運輸。

