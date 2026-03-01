彰化首批祭祀公業土地標售 唯一商業區地點曝光

彰化縣政府民政處強調，祭祀公業土地權屬未釐清，公告滿3年無人申報，或申報遭駁回且未提訴願、訴訟，或經駁回確定者，由縣府代為標售，以利地籍管理。（記者張聰秋攝）

置產用這方法低價進場！彰化縣政府目前公告進行今年（2026）第1批祭祀公業未能釐清權屬土地代標售業務，其中，原登記名義人為「業主公號永敬堂」標的，該筆土地座落在彰化市精華地帶的中華段，不僅是這次唯一1筆位於商業區的土地，權利範圍更是完整的全部持有，面積約13.92坪，總底價為438萬2880元，換算每坪單價約31.5萬元，鬧區地段且首度標售，對於想在市中心精華區卡位的投資人來說，是難得的機會。

本次代為標售土地共25筆，包括19筆分布於和美、埔鹽、彰化及秀水等鄉鎮市的第一次標售土地，另有6筆第二次標售的土地分布於芬園、田尾及伸港，因已進入第二次標售，底價已打折調降，趁二標入手價格更香。

民政處表示，這次除了彰化市唯一1筆商業區土地外，還有1筆位於秀水鄉新西興段的住宅區土地，面積約11.04坪、總底價104萬3328元，其餘標的多位於農業區或特定農業區內，並以埔鹽鄉的物件數量最多，埔鹽鄉東榮段、原登記名義人「祭祀公業黃輔」約16.34坪，總底價僅13萬8240元，是這次入手門檻最低價的標的。

祭祀公業未能釐清權屬土地經公告期滿3年無人申報、經申報被駁回，屆期未提起訴願或訴請法院裁判及經訴願決定或法院裁判駁回確定的土地，由縣府代為標售以利地籍管理。

縣府特別提醒，這類地籍清理土地一律按現狀標售，清冊中部分土地標註農作改良物、建築改良物、貨櫃屋、墓地或甚至列有耕地三七五租約，得標後相關的地上物排除、占用處理及所有權移轉登記等手續，均須由得標人自理，縣府不負瑕疵擔保責任，請民眾投標前三思。

本次標售從今年2月11日起公告至5月11日，預計4月11日受理投標，5月11日上午9時截止，當天上午10時開標，有意投標者可至彰化縣政府民政處網站下載標單，或前往民政處索取投標書件。

彰化縣政府今年首批未釐清權屬祭祀公業土地標售，25筆土地中唯一商業區地段在24標的彰化市中華段。（圖由縣府提供）

