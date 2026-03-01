觀賞台灣國際蘭展 陳水扁曝今年吸睛亮點

前總統陳水扁（左四）在臉書發文說二月二十七日前往觀賞台灣國際蘭展，驚豔其中展示的吸睛亮點。（民眾提供）

2026年台灣國際蘭展暨花卉科技展，從2月27日至3月16日在「米蘭之鄉」台南後壁區烏樹林「原台灣蘭花生物科技園區（現改隸農業部花卉創新園區）」登場。前總統陳水扁於開展首日就前往參訪，他驚豔今年蘭展結合莫內名畫與特殊噴墨蘭花的AI科技創意展示，是吸睛亮點。

陳水扁在臉書PO文表示，台灣蘭花生物科技園區是2003年他總統任內籌設，隔年成立，是目前全球最大的蘭花溫室產業聚落。同時舉辦台灣國際蘭展，今年已是第22屆，為國際三大蘭展之一，他身為台南人，深感與有榮焉！

陳水扁說，他在2月27日前往觀賞蘭展，驚豔蘭花業界與政府同心協力，展現台灣蘭花之美，及背後的科技軟實力。其中結合莫內名畫與特殊噴墨蘭花的創意展示，與結合AI智慧科技、互動敘事與沉浸影像，打造跨越自然、生態與未來想像的展示空間，將是2026年蘭展最吸睛的視覺焦點。

前總統陳水扁在臉書發文讚賞2026年台灣國際蘭展的吸睛亮點。（取自陳水扁臉書）

