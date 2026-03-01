雷雨炸元宵！ 明起鋒面襲台變天轉涼 好天氣再等等

氣象專家吳德榮指出，明起鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫降雨，氣溫將再度轉涼。（資料照）

今天（3月1日）是228和平紀念日連假的收假日，中部以北地區受鋒面影響「雨神同行」，南部則率先轉晴回溫。不過，氣象專家吳德榮示警，好天氣只是短暫停留，明日下午起新一波鋒面南下，氣溫將再度轉涼，尤其3日適逢元宵節，全台將陷入雷雨陰霾，民眾外出賞燈須密切留意天氣變化。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，鋒面層狀雲系伴隨降水回波逐漸北移，中部以北降雨明顯、南部雨漸停歇。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日降雨區逐漸北移，北部仍有局部短暫雨，氣溫約17至26度；中部18至29度；南部則好轉升溫，18至30度；東部為18至27度。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，明（2日）下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫降雨，氣溫下降；週二（3日）鋒面雨帶由北而南通過、先後為各地帶來局部陣雨，偶有雷雨發生的機率，天氣轉涼。週三（4日）鋒面南移至巴士海峽，南部仍有明顯降雨，其他地區有局部短暫降雨的機率。週四（5日）鋒面雨帶減弱，天氣略好轉、氣溫回升，南部及東半部偶有偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，週五（6日）東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。週六、日（7、8日）乾冷空氣南下，天氣晴朗、早晚很冷。下週一、二（9、10日）轉偏東風，各地仍晴朗、氣溫升，東半部偶有局部短暫雨的機率。週五起臺灣已脫離短波盛行、易降雨的型態。

