粉紅系櫻花PK！ 椿寒櫻、昭和櫻盛開難以辨識

椿寒櫻的花瓣緊密，花朵顯得較豐滿。（記者蔡宗勳攝）

嘉義櫻花季進入第3波，粉紅色系的椿寒櫻（又稱香水櫻）與昭和櫻盛開中，粉紅花海相當浪漫。但一般人難以辨識2種櫻花的差別，因為兩者花色差異有限，尤其是拍照時往往會調整色彩，更無從分辨。只能透過「香氣」與「花瓣緊密程度」來區分，有香水櫻之稱的椿寒櫻有濃郁香氣，而椿寒櫻的花瓣緊密，花朵顯得較為豐滿，昭和櫻花瓣分得較開。

「櫻花達人」黃源明指出，椿寒櫻與昭和櫻的主要不同在於花色、花瓣間隙、香氣及開花期。椿寒櫻呈較鮮豔的粉紅色，昭和櫻的花色為淡粉紅，兩者的花色在現場只要仔細辨識就可以分得出來，但不少人拍照往往會調整色彩，看照片難以從顏色來辨別。因而最好的辨別方式就是花瓣，椿寒櫻花瓣間隙較小，因而顯得花瓣緊密，花朵較豐滿。昭和櫻花瓣分開較明顯，花型通常為一重瓣。

黃源明表示，一般而言，椿寒櫻會比昭和櫻早個7至10天開花，但今年從農曆年前就是艷陽高照的好天氣，維持到這兩天才變天下雨，導致兩者開花期差別性不大，大多在前幾天進入盛開期，以賞櫻第一選擇中興製茶所為例，就讓人難以搞清楚椿寒櫻與昭和櫻。

黃源明說，公田130鄉道與阿里山公路沿途目前盛開中粉紅系櫻花都是昭和櫻；椿寒櫻與昭和櫻同場的有中興製茶所、迷糊步道與頂湖，3個地方都屬阿里山鄉樂野村，可以徜徉在粉紅浪漫世界。

昭和櫻花瓣分開較明顯，花型通常為一重瓣。（記者蔡宗勳攝）

頂湖的昭和櫻王與櫻后盛開中。（圖由簡坤瑩提供）

