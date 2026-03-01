2台人遺體在阿蘇火山口 熊本知事：研究以機器人進入

圖說：日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜毀事故搜救行動受阻，惡劣地形與火山毒氣成最大障礙。（美聯社資料照）

記者陳鈺馥／熊本專訪 日本九州一架觀光直升機1月20日墜毀於阿蘇火山中岳，事故至今已逾1個多月，機上2名台灣觀光客及1名日籍機師遺體，仍在火山口內。熊本縣知事木村敬接受本報專訪時表示，這是史上首次有直升機墜落火山口的事故，目前正研究能否使用無人機，或以機器人進入火山口。

這起意外發生於1月20日，一架觀光直升機上午10時52分自熊本縣內起飛，原訂飛行時間約10分鐘，但上午11時左右失聯，約5小時後，在阿蘇中岳火口內發現嚴重損毀機體，機上有一對來自台灣的男女，以及一名日籍駕駛員。

請繼續往下閱讀...

關於任務最新進度？木村敬指出，目前我們正與東京的中央政府消防廳商討，研究如何將3名雖然尚未正式確認死亡，但情況十分嚴峻的人士救出。

木村敬坦言，最大課題在於火山口內部，若人掉入火口，要進入裡面救援非常困難，由於火山氣體濃度很高，即使佩戴面罩，人也無法長時間停留。此外，「御釜」（火口內壁）非常脆弱鬆軟，因為是火山灰堆積而成，如果使用機械設備將鋼索或鎖鏈固定在內壁上，牆面就會崩塌，因此無法沿著繩索或繩梯下去救援。

木村敬透露，目前正在研究能否使用無人機器進入火山口內，或者在火口上方架設類似橋樑的結構，從上方放下機器人等，現在還有許多須審慎思考的問題，正與中央政府合作研擬對策。

「這是歷史上首次有飛行器墜落入火山口的事故！」木村敬說，因此我們非常努力，相關人員正全力討論中。日本自衛隊人員有前來查看過，他們表示這是前所未有情況，搜救確實非常困難。

關於家屬部分，木村敬提及，這2人是台灣觀光客，家屬已經有來過熊本，先前已經返回台灣。目前狀況及我們正在思考與進行的對策，都持續由警方與消防單位向家屬說明。

熊本縣知事木村敬。（記者陳鈺馥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法