為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    LTN投票箱》WBC即將開打 台灣隊能闖入八強、前進邁阿密嗎？

    2026/03/02 11:00 即時新聞／綜合報導
    LTN投票箱》WBC即將開打 台灣隊能闖入八強、前進邁阿密嗎？（資料照）

    LTN投票箱》WBC即將開打 台灣隊能闖入八強、前進邁阿密嗎？（資料照）

    世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，台灣與日本、南韓、澳洲及捷克分在預賽C組， 將爭奪2張晉級八強、前往美國邁阿密的門票。由於本屆台灣隊徵召不少旅外好手，不但被視為史上戰力最強，也有外媒看好有機會打入八強，國內將掀起一股棒球熱。而自由時報也舉辦「2026經典棒翻天」預測投票抽大獎活動，歡迎讀者一同為台灣隊集氣。

    請問，你認為台灣隊能闖入八強、前進邁阿密嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

    新聞連結：
    ※經典賽》30名台灣戰將首度全員到齊軍容壯盛 曾總吐露心聲
    ※經典賽》大聯盟記者點名必看小組賽！台灣2賽事上榜：挾帶冠軍氣勢...
    ※經典賽》大谷翔平暌違3年舉動回饋日本 美媒：在道奇非常少見
    ※經典賽》對台灣隊不藏！日媒搶先曝光抗台第2先發 加碼捕手

    看更多投票結果：
    LTN投票箱》歡樂時光過得特別快 過完年後你最困擾的是？
    LTN投票箱》過年紅包學問大 親友小孩的紅包該給到幾歲？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播