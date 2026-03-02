LTN投票箱》WBC即將開打 台灣隊能闖入八強、前進邁阿密嗎？（資料照）

世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，台灣與日本、南韓、澳洲及捷克分在預賽C組， 將爭奪2張晉級八強、前往美國邁阿密的門票。由於本屆台灣隊徵召不少旅外好手，不但被視為史上戰力最強，也有外媒看好有機會打入八強，國內將掀起一股棒球熱。而自由時報也舉辦「2026經典棒翻天」預測投票抽大獎活動，歡迎讀者一同為台灣隊集氣。

請問，你認為台灣隊能闖入八強、前進邁阿密嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

