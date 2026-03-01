為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    紓解楊梅、新屋聯外交通 新屋中華南路一段拓寬工程啟動

    2026/03/01 09:28 記者鄭淑婷／桃園報導
    新屋區中華南路一段（福九路至高鐵南路七段）道路拓寬工程，全長約2.93公里。（工務局提供）

    新屋區中華南路一段（福九路至高鐵南路七段）道路拓寬工程，全長約2.93公里。（工務局提供）

    桃園市新屋區中華南路一段（福九路至高鐵南路七段）道路拓寬工程啟動，預計將原有8至10米道路拓寬至15米，全長約2.93公里，總工程經費約7億9500萬元，其中，內政部國土署補助3億524萬元，明年底完工後將可舒緩新屋到楊梅區間的交通。

    桃市府工務局表示，計畫路段位於市道115，是串聯新屋與楊梅區的交通要道，現況路幅僅約10公尺，部分跨渠橋梁寬度僅有7至8公尺，大型車輛與機慢車共道事故風險高，透過拓寬工程銜接北側新屋都市計畫區，並於重要路口導入偏心式左轉車道、彩色行穿線與小綠人行人號誌，及配置人行道、新設道路側溝及公共設施空間，完整市道115路幅，改善聯外交通的易行性。

    工務局表示，工程也一併針對埔頂國小學區，設置通學步道、專屬家長接送區與寬廣人行步道，保障學童通學環境安全，道路面層選用40%鋼質粒料再生瀝青混凝土，路基層採100%刨除料再生利用，工程內產生的刨除料全數再利用，同時推動共同管道及天空纜線全面地下化，包含電力、電信及弱電纜線全面地下化，並設置共同管道收容民生供給管線，不僅美化路廊及市容景觀，更避免未來道路重複開挖帶來的交通困擾。

    工務局表示，由於工程範圍鄰農業用地，落實灌排分離原則，新建道路排水側溝亦復舊灌溉系統，確保大雨時排水順暢，降低積水與農業損害風險，路燈採用節能LED照明、設置遮光罩，以減少農作光害。

    新屋區中華南路一段（福九路至高鐵南路七段）道路拓寬工程，將一併改善埔頂國小周邊人行動線。（工務局提供）

    新屋區中華南路一段（福九路至高鐵南路七段）道路拓寬工程，將一併改善埔頂國小周邊人行動線。（工務局提供）

