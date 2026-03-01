元宵瘋攻炮城！後龍慈雲宮連3晚開炸 金幣、家電等你拿

後龍慈雲宮「攻炮城」民俗活動，將於今（1）日起一連3天晚間6點半在廟埕登場。（資料照）

喜迎元宵，苗栗縣後龍鎮保留傳承200多年、登錄為苗栗縣無形文化資產的「攻炮城」民俗活動，將於今（1）日起一連3天晚間6點半，在慈雲宮前廟埕登場，歡迎民眾前往體驗挑戰，拿金幣、家電等獎品。

慈雲宮攻炮城最早源於清朝時期，相傳早年因瘟疫肆虐，地方鄉親求助媽祖庇佑，獲指示要在廟前搭建炮城，再投擲鞭炮驅趕瘟神，後來疫情也不再蔓延，於是此民間習俗就傳承至今，演變成元宵節的重要活動，2009年獲登錄為苗栗縣無形文化資產。

今年攻炮城慶元宵系列，適逢建廟285週年慶，除延續攻炮城民俗之外，昨晚邀請金鐘最佳綜合藝術電視節目《超級夜總會》到廟前廣場錄影，澎恰恰、許效舜、苗可麗3位主持人詼諧有趣的對白令人捧腹、載歌載舞的精彩節目，也博得滿堂彩。

兼任慈雲宮主任委員的縣議長李文斌表示，重頭戲「攻炮城」將於3月1至3日晚間6點半在慈雲宮前廟埕熱鬧登場，歡迎民眾挑戰拿金幣、家電等大獎。

攻炮城活動為參與民眾手執一柱香以及鞭炮，待工作人員舉牌「開始」後，參與者再點燃鞭炮，往高掛在半空中的「炮城」口丟擲，成功擲入引發爆竹，即獲獎；視炮城高度提供不同獎項，位置愈高，獎項愈豐富。

