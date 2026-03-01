國際情勢動盪衝擊全球經濟 新北推產業「轉型雙引擎」

新北市協助企業開發多元市場，圖為新北拓銷團2025年參加「德國漢諾威工業展｣。（圖由新北市經濟發展局提供）

美國聯邦最高法院日前判決川普政府對全球徵收的對等關稅違法，加上中東戰火升溫，恐造成全球經濟動盪。新北市經濟發展局局長盛筱蓉表示，面對國際局勢變化，新北將推動產業「轉型雙引擎」，包括「Net Zero碳健檢中心」與「新北產業AI化輔導計畫」，協助中小企業穩定發展。

盛筱蓉指出，面對美國關稅政策挑戰，新北市2025年起已成立3大關稅因應專案小組，包括企業紓困、穩定物價、勞工就業穩定小組，其中經發局主動關懷企業，深入5大工業區及新店寶高智慧產業園區辦理座談；加碼開拓多元市場，強化參展補助，擴大採購商洽；推動產業轉型升級，提升應變能力，並提供貸款利息補貼，減輕企業資金壓力。

請繼續往下閱讀...

面對今年1月歐盟碳邊境調整機制（CBAM）啟動、5月台灣開徵碳費及美國關稅的挑戰，盛筱蓉表示，新北市99%為中小企業，針對國際情勢經濟動盪，產業升級迫在眉睫，新北已備妥「轉型雙引擎」，首先是全台首創的「Net Zero碳健檢中心」，提供企業碳健檢諮詢輔導及人才培育，協助企業化解碳焦慮，截至目前已服務809家企業。

其次，新北市有45家AI服務供應商，涵蓋10大AI應用領域，今年將首度推出「新北產業AI化輔導計畫」，預計第2季啟動，輔導企業將AI技術導入營運與製程，讓中小企業在數位浪潮中站穩腳步，優化生產效能，提升品牌價值。

經發局補充，在招商方面，新北市持續協助企業開發多元市場，今年4月將帶領企業前往中東沙烏地阿拉伯參加「中東先進科技展」，並至阿曼商洽，以及6月到美國參加「北美自動化技術展」，搶攻全球訂單，展現新北接軌國際的實力。

新北市今年將推出「新北產業AI化輔導計畫」，協助產業升級。圖為「新北國際AI+智慧園區」入口意象。（圖由新北市經濟發展局提供）

新北市創立「Net Zero碳健檢中心」，提供企業碳健檢諮詢輔導及人才培育。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法