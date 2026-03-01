掌握國中會考3大關鍵期程！新北市教育局提醒3/5～3/7報名

113年板橋高中考場特殊試場學生應試。（圖由教育局提供）

今年國中教育會考將於5月16日、17日舉行，新北考區自3月5日至7日辦理報名作業，准考證預計4月10日後寄發。新北市教育局提醒考生務必掌握「報名、准考證寄發、考試日期」3大關鍵期程，尤其非應屆畢業生須依規定完成個別報名程序。而發放後的准考證如有錯誤，則須於4月13日、14日向原報名單位申請更正，避免因疏忽影響應試及升學權益。

教育局指出，國中應屆畢業生由就讀學校統一辦理集體報名，並免繳報名費；非應屆畢業生須自行辦理個別報名，報名費為500元，中低收入戶子女200元，低收入戶子女或其直系血親尊親屬支領失業給付者免繳。相關減免均依規定辦理，以保障經濟弱勢學生升學權益。

教育局表示，非應屆畢業生須於3月2日上午9時至3月4日下午5時完成網路填報，並於3月5日至7日攜帶簡章規定文件至新店高中現場報名；身心障礙學生、重大傷病影響應試者及懷孕考生，如需申請應考服務，應於報名期間提出並檢附證明文件，經審查通過後提供相關服務。此次會考試場維持全面開放冷氣，如有個別需求申請「非冷氣試場」，須於報名時提出，且申請後不得變更。

此外，准考證預計4月10日後寄發，集體報名考生由原就讀國中轉發，個別報名考生由新店高中寄送。考生收到准考證後應立即核對個人資料，如有錯誤，須於4月13日、14日向原報名單位申請更正。

教育局提醒，國中教育會考為銜接高級中等教育的重要節點，考生與家長應留意各項期程與規定，妥善規劃應試與升學準備。個別報名參加會考者，如欲報考115學年度各入學管道，仍須依各招生簡章另行辦理報名。相關資訊可至115年國中教育會考全國試務會及新北考區試務會網站查詢，或洽新店高中02-2219-3700轉505、508詢問。

