收假日清晨飆1.5倍車流 高公局：國5北向上午湧車潮

今天國道南區北向車流預測。（高公局提供）

今天（1日）是和平紀念日連續假期收假日；交通部高速公路局表示，今天0-5時平均交通量為5.95百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）的1.5倍，預估今日交通量為110百萬車公里；其中上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林，建議用路人上午9時前出發。

高公局表示，昨天全日交通量為103.8百萬車公里，為年平均平日（93百萬車公里）的1.12倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.12倍，昨日路況除國5北向頭城至坪林路段於24時逐漸紓解外，其餘路段於19時後大致順暢。

高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為8.6百萬車公里，今日相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局表示，預判今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林等路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發，節省寶貴時間，詳細路況預報圖如附圖2。

高公局說，高公局與公路局攜手合作，由高公局於今日上午的國道路況預報（即時交通狀況、路況預測、管制措施、行車建議事項等）外，增加宣導省道及快速公路疏導訊息（管制措施、壅塞預測、國道客運優惠措施等），跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。

高公局呼籲民眾，出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必開啟車頭燈，保持足夠的行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

今天國道中區北向車流預測。（高公局提供）

今天國道北區北向車流預測。（高公局提供）

228連假收假日國道管制措施。（高公局提供）

高公局提醒，雨天行車務必開啟車頭燈，保持足夠的行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。（高公局提供）

