彰化市3/1起大型家具清運「要收費」 這「4大機」免費

彰化公所3月1日起將依彰化縣政府公告修正「彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」，增加家具清除處理費用，針對大型家具（含彈簧床）清運服務實施收費，今天（3月1日）起彈簧床、衣櫃、桌子、椅子、沙發、床架等大型家具只要是單一個物品，都要依規格、大小收費清運，跑步機、按摩椅也都在收費範圍內；至於冷氣機、電視機、洗衣機與冰箱等4個大型家電，則都免費清運。

市公所清潔隊長張筱薇指出，以往單一個大型家具都是免費清運，但從今天起都將依單項個別收費，落實使用者付費。民眾委託清潔隊來清運大型家具，必須先登記與繳清費用，並自行將家具搬運到門口的安全空間，稽查員到場確認無誤後，再排定時間由清潔隊員前往清運。

收費方式為，雙人床墊400元、單人床墊200元、桌子一張200元、椅子一張100元、雙人床架400元、單人床架200元，沙發則依單人、雙人、3人或整組有不同收費，價格從200元至1400元不等；廢家具如辦公桌椅、按摩椅則依體積大小收200至500元；樹枝、樹葉依車輛大小收3600至5300元，巨大樹枝則收5600至7200元。

張筱薇表示，跑步機及按摩椅因為拆解困難耗損人力及時間，因此會依照尺寸予以收費；至於家庭最常見的電視機、冷氣機、洗衣機與冰箱這「4機」，都是免費清運；另外提醒民眾，收費標準是指清潔隊專車出去清運，如果是給線路回收車的烤箱、電風扇等，是沒有收費問題的。

