連11年回台南度冬 祖母級黑琵消失無蹤恐凶多吉少

時序進入3月，來台度冬的黑面琵鷺已換上鮮艷的金黃色繁殖羽，開始要北返繁衍下一代。其中，已連續11年不間斷回來台南度冬，被鳥友暱稱是「台南的女兒」的黑面琵鷺「T69」，自去年11月被鳥友目擊之後，迄今已3個多月消失無蹤，讓鳥友憂心忡忡。

台南鳥會資深鳥友郭東輝表示，腳環「T」字開頭的黑琵繫放迄今，多已10幾年了，最早的已20多年。目前在台灣還記錄到「T」字開頭的黑琵，已寥寥無幾，目前僅剩個位數，多數因年紀已大早已死亡，少數可能在其他國家地區度冬而未返回台灣度冬。T69消失這麼久，恐怕已凶多吉少。

知名生態攝影家「黑琵先生」王徵吉表示，目前他仍持續在尋找中，到了3月中旬，如果再沒發現牠，那就凶多吉少了。這段期間，他在嘉義發現一隻T90，1月初也在台南土城地區記錄到一隻T65，這隻與T69為當年中毒後同批繫放的黑琵，但就是未發現T69。

T69是於2015年2月底，在南市土城一帶因發生黑琵肉毒桿菌中毒事件幸運獲救的其中一隻，王徵吉因參與救援過程，對牠特別有感情，每年冬季都會特別來找這位老朋友。去年11月，王徵吉發現牠又回來台南度冬，十分開心，可惜迄今已3個多月未再發現。

王徵吉說，一般黑琵壽命約15至17年，T69是一隻母鳥，當年獲救時推估至少3歲，現在算起來至少已14歲，每年牠都在台南與中國大連之間往返，已繁殖好幾代，堪稱是「祖母級」的黑琵。

