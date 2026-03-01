為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    連11年回台南度冬 祖母級黑琵消失無蹤恐凶多吉少

    2026/03/01 08:42 記者蔡文居／台南報導
    T69是一隻母鳥，每年牠都在台南與中國大連之間往返，已繁殖好幾代，堪稱是「祖母級」的黑琵。（王徵吉提供）

    T69是一隻母鳥，每年牠都在台南與中國大連之間往返，已繁殖好幾代，堪稱是「祖母級」的黑琵。（王徵吉提供）

    時序進入3月，來台度冬的黑面琵鷺已換上鮮艷的金黃色繁殖羽，開始要北返繁衍下一代。其中，已連續11年不間斷回來台南度冬，被鳥友暱稱是「台南的女兒」的黑面琵鷺「T69」，自去年11月被鳥友目擊之後，迄今已3個多月消失無蹤，讓鳥友憂心忡忡。

    台南鳥會資深鳥友郭東輝表示，腳環「T」字開頭的黑琵繫放迄今，多已10幾年了，最早的已20多年。目前在台灣還記錄到「T」字開頭的黑琵，已寥寥無幾，目前僅剩個位數，多數因年紀已大早已死亡，少數可能在其他國家地區度冬而未返回台灣度冬。T69消失這麼久，恐怕已凶多吉少。

    知名生態攝影家「黑琵先生」王徵吉表示，目前他仍持續在尋找中，到了3月中旬，如果再沒發現牠，那就凶多吉少了。這段期間，他在嘉義發現一隻T90，1月初也在台南土城地區記錄到一隻T65，這隻與T69為當年中毒後同批繫放的黑琵，但就是未發現T69。

    T69是於2015年2月底，在南市土城一帶因發生黑琵肉毒桿菌中毒事件幸運獲救的其中一隻，王徵吉因參與救援過程，對牠特別有感情，每年冬季都會特別來找這位老朋友。去年11月，王徵吉發現牠又回來台南度冬，十分開心，可惜迄今已3個多月未再發現。

    王徵吉說，一般黑琵壽命約15至17年，T69是一隻母鳥，當年獲救時推估至少3歲，現在算起來至少已14歲，每年牠都在台南與中國大連之間往返，已繁殖好幾代，堪稱是「祖母級」的黑琵。

    王徵吉追蹤T69已11年，去年11月發現牠又回來台南度冬，十分開心，可惜迄今已3個多月未再發現。（王徵吉提供）

    王徵吉追蹤T69已11年，去年11月發現牠又回來台南度冬，十分開心，可惜迄今已3個多月未再發現。（王徵吉提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播