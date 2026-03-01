台灣聖山無所不在 高鐵台中站也可眺望玉山

標高3952公尺的玉山主峰，是台灣聖山。（記者張協昇攝）

玉山是東北亞最高峰，也是台灣人的聖山，但許多人可能不知道，其實在台灣中南部許多地方，都可用肉眼眺望玉山主峰雄偉挺拔的英姿，玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）最近即蒐集了許多地方民眾拍到的玉山照片，連在高鐵台中站，都有機會看到玉山。

玉管處指出，玉山不僅是台灣地理高度的象徵，更是國人精神的寄託。在過去，無論外界環境如何變動，玉山始終安穩地屹立在台灣中心，默默守護台灣這片土地，許多台灣人將登上玉山，視為人生必要完成的清單之一。

玉管處表示，要登上玉山或許要有點體力，但要看到玉山其實並不難，民眾春遊行經台中、南投、彰化、雲林及嘉義等地，在省道、高速公路、快速道路、甚至搭高鐵時，都可試著往東方眺望，天氣晴朗、萬里無雲時，說不定在那綿延的中央山脈之上看到的最尖挺巔峰，就是玉山。

玉管處提醒民眾，若驚見玉山記得拍下祂的輪廓，因為這不只是一場視覺的尋寶，更是一份對土地的連結，許多人眺望玉山時，都會感受到內心的平靜安穩，或許將來某一天，您也會站在祂的肩膀上，親炙這座台灣聖山。

民眾在高鐵台中站遠眺玉山主峰（右）及玉山北峰（左）。（圖由玉管處提供，林大元攝）

台21線捕捉到的玉山雄偉挺拔英姿。（記者張協昇攝）

從信義鄉農會梅子夢工廠玉山之眼眺望玉山主峰（右）及玉山北峰（左）。（玉管處提供）

阿里山小笠原山遠眺玉山主峰（中） 。（玉管處提供，孫嘉鴻攝 ）

從信義鄉卡布里安村， 仰望玉山主峰（右）與北峰（左）白雪皚皚美景。（ 資料照，記者張協昇攝）

