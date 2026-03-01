為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東植樹月連辦14場次贈苗 逾20種原生花木苗捐發票免費贈

    2026/03/01 08:36 記者黃明堂／台東報導
    林保署台東分署植樹月贈苗原生種之一的黃荊。（記者黃明堂攝）

    林保署台東分署植樹月贈苗原生種之一的黃荊。（記者黃明堂攝）

    迎接春暖花開的植樹月，林業保育署台東分署舉辦14場次的贈苗及植護樹活動，苗木涵蓋多樣台灣原生植物類型，包含適合栽植各式生活場域與環境的樹種與草木，也包含合適植於居家與街角空間之水鴨腳秋海棠、台灣百合等，盼將綠意帶入日常。民眾可憑2張115年1–3月未開獎紙本發票兌換1株苗木，活動募集之發票將捐贈縣內公益團體使用。首場活動3/4在關山工作站舉辦出發，感受植護樹行動帶來的環境及社會意義。

    本次贈苗植物包含原生的牧野氏山芙蓉、台東火刺木、鯽魚膽（東青菊）、黃荊、台灣香檬、金毛杜鵑、月橘（七里香）、阿里山十大功勞、杜虹花、含笑花、都蘭山金石榴、長果月橘、山黃梔、楓香、福木、台東柿、土肉桂、水鴨腳秋海棠、台灣百合、越橘葉蔓榕、三星果藤等，種類豐富，從草本、灌木到喬木皆有，適合居家與社區環境栽植。

    今年度台東分署及轄下各工作站共舉辦14場次的贈苗活動，地點涵蓋關山、知本、達仁、成功、金峰（歷坵村）、大武、東河、長濱及綠島等鄉鎮；台東分署也特別規劃於知本國家森林遊樂區、東部海岸國家風景區管理處、森林公園及鹿野2626市集等辦理植樹及贈苗活動。建議民眾可參考分署特別製作的場次圖卡資訊，先確認具體日期、時間及兌換方式，也可關注追蹤該分署官方臉書粉絲專頁的公告。

    今年植樹月贈苗活動將搭配不同場域與主題辦理，結合森林街角市集、區域植樹行動及環境教育推廣，提醒民眾為響應環保，請自行攜帶環保提袋或容器領苗，苗木數量有限，送完為止。

