專題─羽毛球大漲價 平民運動變成貴族運動

羽球大漲價，使平民運動變貴族運動。（記者葉永騫攝）

被視為平民運動的羽球，近年來不但羽毛球大漲價，場租也調高了不少，以往打一場球只要120元，現在漲到250元，比賽級羽毛球一桶12顆，漲到近1700元，一般用球也將近1000元，漲幅高達七、八成，還比金價還誇張，引發球友哀號說，羽球已逐漸變成貴族運動了。

羽球與籃球、棒球一樣，因容易接觸學習，被視為平民運動，台灣因為球后戴姿穎的傑出表現以體育部長李洋、王齊麟「麟洋配」摘下奧運金牌鼓舞，掀起國內羽球運動熱潮，打羽球的人數暴增，使得羽球館的場地經常一位難求，但伴隨而來的卻是這項運動花費愈來愈貴，羽球運動不再親民。

屏東縣羽球委員會主委林明順表示，近年從事養鵝、養鴨的業者減少，使得羽毛的供給量衰退，受到人工成本上升及羽球運動人口增加影響，國際羽毛球價格不斷上漲，光是這二年價格就調漲了4~5次，比賽用球一顆約140元，一般用球也在70~80元，漲幅高的嚇人。

林明順指出，除了羽球漲價，羽球館也因羽球運動人數增加，場館經常一位難求，十分搶手，價格也調漲了不少，以屏東為例，這兩年場館租金增加了50%，打一場球要花200多元，一個月運動打球8~10次，就得花2000多元，並不便宜，短期內這種現象應該不會有所改變。

屏東縣藥聯羽球協會前理事長翁玲秋指出，打羽球是非常普及的運動，受到各個年齡層民眾的歡迎，若花費越來越高，將阻礙這項運動的推廣，對於選手的培育也會受到影響，值得政府重視。

羽球運動因為戴姿穎、「麟洋配」表現優異，引發羽球運動潮。（記者葉永騫攝）

羽球運動興盛，也讓球場的需求大增，租金也上升。（記者葉永騫攝）

