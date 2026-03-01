專題─球類運動正在改變 羽球、新興的匹克球興起

匹克球是熱門新興的運動項目。（記者葉永騫攝）

國內球類運動以籃球、棒壘球、桌球、羽毛球等項目最為普及，新興運動匹克球也開始流行，吸引了不少銀髮族加入，網球運動風氣則明顯月衰退趨勢，值得相關部門重視，做為未來調整相關運動設施的參考，以符合民眾的需求。

近年因台灣選手在棒球、羽球表演優異，帶動相關運動的發展，其中羽球的人數增加最多，反觀網球則受到環境等因素影響，從事人口明顯下滑，籃球、桌球、棒球仍然受大部分民眾的喜愛，新興運動則有匹克球異軍突起，雖然尚未列入正式比賽項目，但相當受到銀髮族的歡迎。

屏東市民古富財表示，匹克球是結合羽球、桌球、網球元素的運動，場地要求小、規則簡單，容易上手，對關節的負擔較低，能夠訓練心肺、協調及思考能力，花費也不高，民眾接受度高，已有不少打羽球、網球的民眾改打匹克球。

但球友們卻反映，屏東縣匹克球的場地不多，政府應該重新檢討目前公有運動場所，政府對銀髮族的照顧不應該只侷限在室內，應該多鼓勵年長者從事戶外活動，才能有健康的身體，希望公部門能重新檢討盤點現有的運動設施，配合民眾的需求增加或調整球場，鼓勵年長者多運動。

匹克球的玩法與網球、羽光球及桌球相當類似，球拍如同是放大版的桌球拍（記者葉永騫攝）

匹克球的場地和羽球差不多。（記者葉永騫攝）

